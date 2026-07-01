確定了！蜘蛛人「荷蘭弟」現身大稻埕煙火節，20分鐘「煙火x 無人機」燈光秀一定要卡位

台北夏季最受矚目的年度盛事即將登場！「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日在大稻埕碼頭與延平河濱公園盛大舉行，今年首度攜手索尼影業，以全球知名超級英雄「蜘蛛人」為主題打造限定活動，推出結合煙火、無人機與國際IP的夜空展演。其中最受矚目的開幕日7月25日及閉幕日8月15日，將帶來總長20分鐘的「煙火×無人機」燈光秀，蜘蛛人將透過無人機編隊飛越台北夜空，搭配電影原版配樂與璀璨煙火同步演出，打造今夏最具話題性的觀賞體驗，勢必吸引大批民眾提前卡位。

圖／台北市觀傳局提供

除了兩場壓軸展演，今年夏日節也同步升級煙火內容。8月5日晚間將施放長達8分鐘的主題煙火，比往年更加碼，以「創意、工藝、浪漫」為設計概念，融合造型煙火、交叉扇形煙火、八重芯煙火及長滯空垂柳煙火等多種演出形式，展現層次豐富的視覺效果。活動期間每場煙火皆搭配音樂演出，邀請溫蒂漫步、甜約翰 Sweet John等人氣樂團接力登台；8月1日則移師永樂廣場舉辦音樂活動及IP互動內容，讓民眾白天漫遊大稻埕老街、夜晚欣賞煙火，感受結合藝文與觀光的夏日氛圍。

圖／台北市觀傳局提供

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不只夜空精彩，整個大稻埕街區也將化身蜘蛛人主題場景。活動期間將設置高達9公尺的巨型蜘蛛人氣偶、長約180公尺的水岸光廊，以及融合迪化街復古建築特色打造的「復古顛倒屋」互動裝置，讓遊客拍出充滿電影感的打卡照片。此外，主辦單位也將串聯迪化街商圈推出限定優惠、IP集章活動與特色店家合作企劃，鼓勵旅客深入探索老街美食、文創選物與歷史街景，讓今年的大稻埕夏日節不只是煙火活動，更是一場結合觀光、拍照、購物與美食的城市旅行。

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配合蜘蛛人最新電影上映宣傳，飾演蜘蛛人的「荷蘭弟」湯姆．霍蘭德（Tom Holland），以及千黛亞（Zendaya）、雅各布．貝塔隆（Jacob Batalon）也特別會以專屬影片方式現身大稻埕，為活動暖身，將透過多元平台驚喜曝光，成為粉絲期待的隱藏彩蛋。由於兩場煙火與無人機演出預料將吸引大量人潮，建議旅客優先搭乘捷運等大眾運輸前往，並留意活動期間交通管制資訊，提前規劃行程，才能搶占最佳觀賞位置，親眼見證蜘蛛人點亮台北夏夜的限定盛典。

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