台南站前新地標！ 傳台茂接手新光三越中山店 「開放式街區商場＋國際級飯店」樣貌曝光

走過近30個年頭的台南地標「新光三越台南中山店」，確定將於今年10月底租約到期熄燈！消息一出讓許多老台南人直呼是不捨的「時代眼淚」，地主樂富一號（REIT）隨即宣佈了全新的改建藍圖，引進全新「神級街區商場」與「國際頂級連鎖飯店」雙軌新地標，以下整理3大改建亮點，帶您搶先看！

原新光三越台南中山店轉型改造藍圖。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書(富樂一號不動產投資信託基金提供)

B2F~8F擬由台茂購物中心經營。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書(富樂一號不動產投資信託基金提供)

新光三越台南中山店熄燈後，大樓的地下2樓至地上8樓，擬由擁有豐富購物中心營運經驗的「台茂購物中心」團隊接手，商場內部預計引進具備話題性、在地限定的人氣餐飲品牌，塑造出極具台南獨特風味的商業美饌聚落。迎接高樓層的飯店房客，與假日想聚餐的在地人，將成為全新的美食集散地。

亮點二：高樓層引進國際頂級飯店，鎖定商務與海內外旅客

9F~13F將引進國際級連鎖飯店集團。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書(富樂一號不動產投資信託基金提供)

大樓的9 樓至頂層13樓，主要瞄準台南半導體產業崛起後，南科外商工程師與高階商務主管大增的頂級住宿需求，將引進重磅的「國際級連鎖飯店集團」進駐，打造充滿摩登時尚感的奢華住宿空間。讓未來國際商務客或觀光客一出台南火車站，步行即可入住國際級星級飯店，並能居高臨下俯瞰府城夜景。

亮點三：打破百貨傳統牆面，開放式街區打造最潮步行天堂

建築延街將改造成開放式空間。圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書(富樂一號不動產投資信託基金提供)

最核心的變化在於建築外觀，未來的空間設計將徹底翻轉傳統百貨的封閉式死板櫥窗與厚重牆面，採用「街道與商場融合」的網美級空間設計，讓一樓的騎樓立面將完全開放，轉變為對行人友善的「開放式街區」，讓造訪的遊客不論是聚餐、喝咖啡還是踩點打卡，都能享受更好拍、好逛的全新商圈氛圍。

隨著未來台南市區鐵路地下化與全新台南車站完工，這座「商場＋飯店」的雙軌地標，勢必成為南台灣最新的觀光熱點。

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