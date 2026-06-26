「被13米暴龍咬上天」是真的！ 台北暑假避暑首選「沉浸式恐龍大展」4大亮點開箱 還能餵腕龍吃蘋果

恐龍迷快看！ 台北暑假最強室內避暑打卡點來了，全新超人氣大展《侏羅紀恐龍奇遇記》，自即日（6/26）起在國立臺灣科學教育館盛大開展，打破傳統靜態展覽框架，引進頂尖體感互動科技與13公尺巨型動態裝置，打造全台最震撼的沉浸式冒險，絕對是今夏親子放電首選景點！

●亮點1：挑戰心跳極限！13米巨型暴龍「一口咬上天」

圖／翻攝KHAM 玩展覽臉書

一踏入展區，最吸睛的便是高達13公尺的「超級巨大暴龍」，此裝置不僅具備逼真的動態效果，現場更開放觀眾親自體驗「被暴龍一口咬住、騰空飛起」的驚險瞬間，兼具視覺衝擊與趣味性，是全場最熱門的特寫打卡點。

●亮點2：經典遊戲科技化！與霸王龍玩「123木頭龍」

圖／翻攝KHAM 玩展覽臉書

展覽打造「123木頭龍」互動區，特別將經典團體遊戲結合體感科技，觀眾需在暴龍轉頭的瞬間穩住身體，考驗膽量與反應力。此外，現場亦重現凶猛的「迅猛龍爭食秀」，近距離呈現史前霸主為了爭奪領地而展開的激烈撕咬對決。

●亮點3：療癒系互動！親手拿採果夾「餵腕龍吃蘋果」

圖／翻攝KHAM 玩展覽臉書

展區也規劃了溫馨的軟萌互動，現場高聳的「巨型腕龍」張著亮晶晶的眼睛等待觀眾，大小朋友可以利用特製的採果夾，親手將蘋果送到牠嘴邊。此外，還能溫柔拍撫腫頭龍，或利用手機掃描解鎖浪漫神祕的「星座恐龍」。

●亮點4：多媒體樂園！坐進恐龍胚胎體驗「科技孵化變身」

圖／翻攝KHAM 玩展覽臉書

展區內設置超人氣的「變身恐龍」演化模擬裝置，觀眾可坐進巨型恐龍胚胎中，透過體感科技測驗，在螢幕上見證自己孵化成獨一無二的恐龍。此外，還有「恐龍競技場」可操控甲龍與三角龍對決、坐上「恐龍蛋旋轉咖啡杯」，並體驗翼龍翱翔視角的多媒體遊樂設施。

圖／翻攝KHAM 玩展覽臉書

《侏羅紀恐龍奇遇記》展覽資訊

．展覽日期： 2026/06/26(五) - 2026/10/11(日)

．展覽地點： 國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區 (台北市士林區士商路189號)

．休展日期： 6/29、8/31、9/7、9/14、9/21、10/5

．開放時間：平日 10:00-17:00；週末、國定假日、暑假 10:00-18:00（閉展前30分鐘停止售票入場）

．票價資訊： 單人票480元、優待票450元、愛心票240元（未滿1歲兒童在持票成人陪同下可免票入場）

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