鴨迷注意！ 颱風攪局「夜奇鴨趴趴走」延期至6/30 台南古蹟打卡「菜奇鴨、夜奇鴨」27款周邊必買清單+預購攻略

台南古蹟變身最萌打卡點！百年古蹟「西市場」修復再生後，由台南市場與夜市文化催生的超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」，在粉絲瘋狂敲碗下，首波民間正式授權的周邊商品終於開賣。夜間限定的巡禮活動也因颱風影響調整行程，官方更祭出限量的夜市券加碼，快衝台南搶一波！

百年古蹟變萌鴨基地！27款特色周邊西市場開賣

超人氣「菜奇鴨」首波授權商品在西市場開賣。圖／台南市政府提供

由東東宏公司操刀的「菜奇鴨」系列商品，本次一口氣推出高達27種豐富品項，將台南在地市場文化融入日常。販售品項包含潮T、文青帆布袋、馬克杯與刺繡貼，並特別將台南傳統特色翻玩為「復古創意茄芷袋」。

超人氣「菜奇鴨」首波授權商品在西市場開賣。圖／台南市政府提供

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」，民眾敲碗終於可以開賣了。圖／台南市政府提供

最受矚目的焦點為去年8月西市場重修開幕時亮相的「菜奇鴨公仔」與「玩偶吊飾」，在粉絲等待10個月後正式商品化。首波「菜奇鴨公仔」限量500隻、「玩偶吊飾」限量1000隻，現場採取每人限購5隻的限購令。

超人氣「菜奇鴨」首波授權商品在西市場開賣。圖／台南市政府提供

夜貓子專屬！「夜奇鴨」7／1線上預購接力

圖／翻攝愛活動 i Party Go臉書

代表夜市文化的「夜奇鴨」同步推出周邊商品。由生命樹公司打造的「夜奇鴨玩偶」，確定將於7月1日在「愛活動 ipartyGo」臉書粉絲專頁正式開放線上預購，預計8月份陸續出貨。

實體通路部分，8月份起西市場的形嶼公司實體店面也將加入販售行列，讓粉絲透過線上與線下渠道完整蒐集「菜奇鴨」與「夜奇鴨」組合。

圖／翻攝臺南市市場巡禮臉書

「夜奇鴨趴趴走」因颱延至6／30登場 加發50元夜市券

夜奇鴨趴趴走改於6月30日在永康復華夜市隆重登場。圖／翻攝臺南市市場巡禮臉書

原定於本週五（26日）開跑的夜間限定活動，受米克拉颱風外圍環流暴雨影響，臺南市市場巡禮官方粉絲專頁宣布活動延期。原定活動改至6月30日（二）晚上7點，於永康復華夜市隆重登場。

夜奇鴨趴趴走改於6月30日在永康復華夜市隆重登場。圖／翻攝臺南市市場巡禮臉書

「夜奇鴨趴趴走」首站活動規劃有套色印章體驗，完成指定社群任務可參加「扭出奇蹟鴨」扭蛋活動，獎品包含限定貼紙、軟膠吊飾、絨毛錢包、限定公仔與絨毛娃娃。此外，市長將於當晚7點40分加碼發放限量50元銅板夜市券。

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