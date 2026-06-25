日本可愛始祖「OSAMU GOODS 50週年」海外首站登陸華山！ 300件絕版原稿、7大必買周邊攻略一次看

知道它很久了卻叫不出名字嗎？ 快快記下來！日本殿堂級插畫大師原田治的經典品牌「OSAMU GOODS」迎來50週年，海外首場大型特展將於6/26在台北華山1914文創園區盛大登場。完整移師超過300件珍貴的絕版開發原稿，首度打造巨型立體互動裝置，推出限定周邊商售區，將成為今年暑期最具話題性的潮流與文青打卡熱點。

圖／取自osamugoods官網

大師級原田治「大人味可愛」風靡半世紀！跨海巨獻登陸台北

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最純正的「大人味可愛」美學來了！日本插畫大師原田治（Osamu Harada）於1970年代起便打破「角色僅限兒童喜愛」的傳統刻板印象，將簡潔、鮮明且極具現代質感的線條融入日常用品中，成功擄獲當時追求生活品味的年輕族群，開創了將設計美學與角色IP融合的全新先河。本次特展便以「生活提案」為主軸，完整呈現大師如何透過插畫點綴日常，展現豐富的生活趣味。

嚴選六大主題展區！300件絕版珍藏與超巨大打卡點首曝光

圖／翻攝IG@osamugoods_tw

本次華山特展規劃了6大主題展區。其中最受矚目的，莫過於品牌起源《OSAMU’S MOTHER GOOSE》的誕生歷程，首度在台灣公開商品開發時的珍貴原稿與設計說明指示書，對設計迷而言極具考證價值。

此外，主辦單位現場特別量身打造超巨型的「JACK & JILL 立體裝置」，這對超人氣經典角色首次以大型實體化姿態在台灣亮相，提供參觀民眾最具震撼力的黃金打卡據點。

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復刻書擋、掛鐘7大限定周邊！互動工作坊與滿額贈攻略公開

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展場特別限定推出「OSAMU GOODS STYLE T 恤工作坊」互動體驗，讓民眾可親手製作專屬服飾。商售區則推出多款日常實用新品：首推重現1985年經典設計的「造型書擋」、集結12隻人氣角色的「8吋掛鐘」、充滿美式復古風的「STYLE T恤」，以及「Jill & Dog 筆電包」等7大必搶周邊。

展場更祭出滿額好禮，單筆消費滿2,500元即贈「角色手提帆布袋（小）」；滿3,500元可獲得高質感「皇冠 Jill 黑色提袋（大）」，贈品數量有限，送完為止。

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《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》

．展覽日期： 2026/6/26（五） - 9/13（日）

．營業時間： 每日 10:00 - 18:00

．展覽地點： 華山 1914 文創園區 中 4B 館

．票價資訊： 展期單人全票 420 元

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