讓孩子當一日設計師！ 裕隆兒本交通培力計畫，用童心改建友善城市
【文：Raisin Wu.，圖片提供：裕隆集團】
一台貼滿彩色交通標誌的「硬派卡」，緩緩駛進校門口，孩子們立刻興奮地圍了上來。「今天真的可以自己設計馬路嗎？」一句好奇的提問，也揭開了裕隆集團近年推動「兒本交通」的重要行動。從2016年啟動公益平台「愛的里程」，累積服務偏鄉學生與44家NGO組織超過288萬公里，到近年與「超越遊戲」、「永續教科書」等團隊合作，從凱道、商場一路走進校園，裕隆集團持續透過行動教育，重新思考城市與人的關係。2026年正式展開的「硬派卡兒本交通培力」計畫，更把抽象的交通安全，化成孩子能參與、能感受的生活體驗，讓每一條通學路，都成為理解世界與改變城市的起點。
過去談到交通安全，多半著重在「避開危險」，但裕隆集團與超越遊戲更進一步從「環境設計」重新思考問題。近三年，雙方陸續透過「大FUN凱道—兒童未來市」、「裕隆城兒童友善城」等活動，邀請孩子一起參與道路規劃，從減速彎道、庇護島到圓環設計，讓兒童不只是被教育者，更是城市的參與者。於是2026年這份理念前進校園，「硬派卡兒本交通培力」計畫陸續前往新北市的金山、北新與台北市的公館等國小，把原本只存在於街頭的交通場景，搬進孩子最熟悉的操場。而在2026年5月14日「全國兒童安全日」前夕，超越遊戲團隊忙著搬運紙箱紅綠燈、鋪設斑馬線與減速平台，不到一會兒，校園中央就出現小小路口與人行穿越道，像是一座迷你城市。
當活動正式開始，超越遊戲團隊與裕隆集團志工陪伴孩子一起觀察與思考。「如果這邊多一棵樹，車速會不會比較慢？」、「爸爸媽媽接送時，停在哪裡最安全？」一句句對話，讓交通教育不再只是規則宣導，而是從生活經驗出發的公共討論。對孩子而言，這像是一場有趣的冒險；但對大人來說，卻是一場重新學習如何傾聽兒童需求的過程。
從95公分視角出發的交通革命
孩子們分組進行「馬路解謎區」任務時，有人抽到「車子轉彎太快，好像快撞到我了」，也有人念著「過馬路時，駕駛根本看不到我」。接著，大家必須實際走進模擬道路情境，親身感受視線死角與道路壓迫感。而最讓現場大人震撼的，是當自己真正蹲低到95公分的兒童視角時，才驚覺原來孩子眼中的街道，與成人平常理解的完全不同。過高的車體、模糊的轉角視線、過短的綠燈秒數，都可能讓孩子每天的通學路充滿壓力。有孩子忍不住說：「原來車子真的有看不到我的地方。」童言童語，也讓許多參與者重新理解「交通安全」真正的核心，其實是被看見與被理解。
把操場變城市 孩子也能當設計師
除了體驗道路風險，「硬派卡兒本交通培力」更重要的目標，是讓孩子開始思考：「如果是我，我會怎麼設計城市？」在「手作解謎區」裡，桌上擺滿號誌貼紙、庇護島模型與彩色筆，小朋友七嘴八舌討論著：「這裡應該加紅綠燈！」、「如果多種一排樹，車子會不會自然開慢一點？」、「腳踏車是不是可以跟人分開走？」原本抽象的交通規劃，瞬間變成孩子能理解、能參與的創作過程。
超越遊戲的老師會在活動前進行校園周邊場勘，蒐集孩子們的意見，將真實通學路問題帶進課程。例如在人車爭道的模擬場景中，孩子主動提出道路分流、設立告示牌等解法；透過角色扮演，大家也發現駕駛與行人的視角差異，甚至有學生提出「通學時段禁止車輛進入」、「把斑馬線塗得更明顯」等具體建議。不少孩子分享，自己曾遇過綠燈秒數太短、過馬路時被車輛催促鳴按喇叭的經驗，這些平常容易被忽略的感受，透過遊戲與討論更加具體地呈現出來。
「當我們設計出適合兒童的道路，其實也正在創造適合所有人的環境。」這句來自全球設計城市倡議主席珍妮特．薩迪可罕的理念，也正是裕隆集團推動兒本交通的核心。近年來，裕隆集團從「愛的里程」公益平台出發，結合「永續教科書」打造永續行動車「硬派卡」，透過超越遊戲兒本交通培力，將校園周邊的道路規劃，視為孩子加入城市改造的起點，讓這台高機動性的移動教室，不只能談交通，也能進一步承載食農教育、情緒教育與永續議題。硬派卡進入校園後，孩子不只學習交通知識，更開始理解公民參與與公共設計的意義。未來，相關課程也將持續參考內政部國土署「人本規劃師培育」方向，把孩子提出的需求，逐步轉化為校園周邊友善通行的改善建議。當孩子開始相信，自己的聲音可以改變一條路；當大人願意蹲低視角重新理解孩子；或許，一座真正友善的城市，就由此慢慢誕生。
和硬派卡一起出任務！
「硬派卡」不只是一台移動教具車，更是一個能把教育帶進校園的行動平台。未來也將持續結合企業、學校與社創夥伴，讓更多孩子透過遊戲、觀察與討論，勇敢說出自己的需求。歡迎有興趣的夥伴一起「上車」，填寫合作意願調查表單，不只兒本交通教育，一起來創造永續議題共創課程的更多可能！
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