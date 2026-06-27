讓孩子當一日設計師！ 裕隆兒本交通培力計畫，用童心改建友善城市

【文：Raisin Wu.，圖片提供：裕隆集團】

一台貼滿彩色交通標誌的「硬派卡」，緩緩駛進校門口，孩子們立刻興奮地圍了上來。「今天真的可以自己設計馬路嗎？」一句好奇的提問，也揭開了裕隆集團近年推動「兒本交通」的重要行動。從2016年啟動公益平台「愛的里程」，累積服務偏鄉學生與44家NGO組織超過288萬公里，到近年與「超越遊戲」、「永續教科書」等團隊合作，從凱道、商場一路走進校園，裕隆集團持續透過行動教育，重新思考城市與人的關係。2026年正式展開的「硬派卡兒本交通培力」計畫，更把抽象的交通安全，化成孩子能參與、能感受的生活體驗，讓每一條通學路，都成為理解世界與改變城市的起點。

▲裕隆集團和永續教科書合作，打造永續行動車硬派卡，希望可以透過一台承載多元議題的行動教室，為全台各地提供豐富的永續課程。

▲透過角色扮演，孩子們發現汽機車駕駛的視角盲點，並主動提出將斑馬線改為更醒目的顏色、增加減速平台、設立通學無車時段等方式。

過去談到交通安全，多半著重在「避開危險」，但裕隆集團與超越遊戲更進一步從「環境設計」重新思考問題。近三年，雙方陸續透過「大FUN凱道—兒童未來市」、「裕隆城兒童友善城」等活動，邀請孩子一起參與道路規劃，從減速彎道、庇護島到圓環設計，讓兒童不只是被教育者，更是城市的參與者。於是2026年這份理念前進校園，「硬派卡兒本交通培力」計畫陸續前往新北市的金山、北新與台北市的公館等國小，把原本只存在於街頭的交通場景，搬進孩子最熟悉的操場。而在2026年5月14日「全國兒童安全日」前夕，超越遊戲團隊忙著搬運紙箱紅綠燈、鋪設斑馬線與減速平台，不到一會兒，校園中央就出現小小路口與人行穿越道，像是一座迷你城市。

▲硬派卡入校前，超越遊戲也對參與的師長進行培訓，使成人理解兒本交通、換為思考的重要性。

當活動正式開始，超越遊戲團隊與裕隆集團志工陪伴孩子一起觀察與思考。「如果這邊多一棵樹，車速會不會比較慢？」、「爸爸媽媽接送時，停在哪裡最安全？」一句句對話，讓交通教育不再只是規則宣導，而是從生活經驗出發的公共討論。對孩子而言，這像是一場有趣的冒險；但對大人來說，卻是一場重新學習如何傾聽兒童需求的過程。

▲硬派卡兒本交通培力透過模擬用路情境、提出設計解方，賦予兒童主動感受、表達與規劃的權利。





從95公分視角出發的交通革命

孩子們分組進行「馬路解謎區」任務時，有人抽到「車子轉彎太快，好像快撞到我了」，也有人念著「過馬路時，駕駛根本看不到我」。接著，大家必須實際走進模擬道路情境，親身感受視線死角與道路壓迫感。而最讓現場大人震撼的，是當自己真正蹲低到95公分的兒童視角時，才驚覺原來孩子眼中的街道，與成人平常理解的完全不同。過高的車體、模糊的轉角視線、過短的綠燈秒數，都可能讓孩子每天的通學路充滿壓力。有孩子忍不住說：「原來車子真的有看不到我的地方。」童言童語，也讓許多參與者重新理解「交通安全」真正的核心，其實是被看見與被理解。

▲透過不同身高的視角看見街道設計中更細微的需求。





把操場變城市 孩子也能當設計師

除了體驗道路風險，「硬派卡兒本交通培力」更重要的目標，是讓孩子開始思考：「如果是我，我會怎麼設計城市？」在「手作解謎區」裡，桌上擺滿號誌貼紙、庇護島模型與彩色筆，小朋友七嘴八舌討論著：「這裡應該加紅綠燈！」、「如果多種一排樹，車子會不會自然開慢一點？」、「腳踏車是不是可以跟人分開走？」原本抽象的交通規劃，瞬間變成孩子能理解、能參與的創作過程。

超越遊戲的老師會在活動前進行校園周邊場勘，蒐集孩子們的意見，將真實通學路問題帶進課程。例如在人車爭道的模擬場景中，孩子主動提出道路分流、設立告示牌等解法；透過角色扮演，大家也發現駕駛與行人的視角差異，甚至有學生提出「通學時段禁止車輛進入」、「把斑馬線塗得更明顯」等具體建議。不少孩子分享，自己曾遇過綠燈秒數太短、過馬路時被車輛催促鳴按喇叭的經驗，這些平常容易被忽略的感受，透過遊戲與討論更加具體地呈現出來。

▲超越遊戲把實際街景搬進校園，期盼將校園周邊道路規劃，視為孩子加入城市改造的起點。

▲超越遊戲團隊藉由活動前引導課程蒐集小朋友的意見作為通學路改善的基礎。

「當我們設計出適合兒童的道路，其實也正在創造適合所有人的環境。」這句來自全球設計城市倡議主席珍妮特．薩迪可罕的理念，也正是裕隆集團推動兒本交通的核心。近年來，裕隆集團從「愛的里程」公益平台出發，結合「永續教科書」打造永續行動車「硬派卡」，透過超越遊戲兒本交通培力，將校園周邊的道路規劃，視為孩子加入城市改造的起點，讓這台高機動性的移動教室，不只能談交通，也能進一步承載食農教育、情緒教育與永續議題。硬派卡進入校園後，孩子不只學習交通知識，更開始理解公民參與與公共設計的意義。未來，相關課程也將持續參考內政部國土署「人本規劃師培育」方向，把孩子提出的需求，逐步轉化為校園周邊友善通行的改善建議。當孩子開始相信，自己的聲音可以改變一條路；當大人願意蹲低視角重新理解孩子；或許，一座真正友善的城市，就由此慢慢誕生。

和硬派卡一起出任務！

「硬派卡」不只是一台移動教具車，更是一個能把教育帶進校園的行動平台。未來也將持續結合企業、學校與社創夥伴，讓更多孩子透過遊戲、觀察與討論，勇敢說出自己的需求。歡迎有興趣的夥伴一起「上車」，填寫合作意願調查表單，不只兒本交通教育，一起來創造永續議題共創課程的更多可能！

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網址：https://imapctcar.com/





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