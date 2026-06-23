拍爆「免費2D展」！新個展《重回板橋543》打造「2D版老板橋」 免門票順遊「歐式大劇院建築、彩虹漂浮傘」

板橋有免費2D展！板橋435藝文特區最新個展《重回板橋543》來了，以「2D彩繪創作」重現過往街景風貌，邀請民眾搭乘時光機穿越回到昔日的板橋街頭。

圖／板橋435藝文特區官網

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板橋435藝文特區《重回板橋543》自6/21起正式開展，且為免費參觀。《重回板橋543》由435進駐設計工作室「十一百造」透過2D彩繪創作，還原老板橋街景，從板橋車站、黃石市場到印章亭、婚紗街、牛肉麵攤等街邊景象，統統變身2D空間以黑白線條重新描繪，步入展場中，每位觀展者就自動成為畫面裡唯一正在移動的主角。

建議前往看展打卡可穿黑色或深色衣服，最能夠融入2D手繪背景中；若是想突出人物則可穿亮色、飽和系，最不推薦穿白色衣服，拍攝效果不突出且可能被隱形。

開展同時，也有限時打卡任務值得參與，只要在《板橋543 2D》展覽空間拍照打卡上傳社群限動，並追蹤十一百造、標註@111plusdesign與@435_art_zone，即可兌換限量小禮物乙份，送完為止。

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此外，觀展時需注意，展場內禁止飲食及攜帶食物、飲料入場；入內參觀需脫鞋，部分未固定之拍攝道具可拿取使用，拍攝完畢後請放回原位，共同維護良好觀展環境。

圖／板橋435藝文特區官網

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「板橋435藝文特區」採免費入園，包含歐式新古典主義風格的枋橋大劇院建築外觀、彩虹漂浮傘打卡點、大草皮野餐區、白沙坑等戶外公共空間，濕地故事館及園區內不定期舉辦的藝文常設展覽等多數皆可免費參觀。而台灣玩具博物館屬私人民間收藏，為維護館內3,000餘件珍稀玩具，進館則需酌收每人50元門票。

圖／板橋435藝文特區官網

板橋435藝文特區 地址：新北市板橋區中正路435號 門票：免費入園（台灣玩具博物館個人票50元） 官網：https://www.435.culture.ntpc.gov.tw/ 重回板橋543 2D ─ 十一百造 個展資訊 展覽地點：板橋435藝文特區 華江館 展覽時間：平日9:00-17:00、假日9:00-18:00 展覽日期：2026/6/21起，結束日期另行通知

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