淚別近30年起家厝！ 台灣首間「好市多」熄燈倒數 網瘋「全球獨家紀念品」全台門市免費拿

高雄人哭哭！ 陪伴無數南部人度過近30個年頭、台灣美式賣場霸主「起家厝」的高雄中華店，因租約到期，即將在2026年7月2日晚間6點正式打烊，官方不僅準備了規模大上近2倍的「海景旗艦新店面」無縫接軌，更祭出「全球獨家、台灣限定」的會員感恩回饋。

告別自1997年開幕至今的「高雄中華店」，緊接著在7月3日，位於智科路的新據點「高雄亞灣店」將盛大開幕。新店坐落於亞灣80期重劃區，總樓地板面積高達1.4萬坪，整體規模比舊店「大上近2倍」！除了購物動線更寬敞，更規劃了超過1,000個汽車位與400個機車位，3樓還附設輪胎服務中心，堪稱全台最強等級的「海景賣場」。

為了紀念這一刻，好市多特別推出全球獨一無二的「創始店紀念冰箱貼」，外觀印有「高雄中華店 SINCE 1997」字樣，復古又有質感。

最佛心的是，這項福利完全不限高雄會員，全台門市都能領！只要你是有效會員，到服務台出示手機畫面，證明已追蹤「台灣好市多」官方 FB 或 IG，就能免費兌換一個(數量有限、送完為止)。瞬間在社群上掀起卡位熱潮，想收藏台灣Costco歷史珍品的粉絲，手刀快衝！

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