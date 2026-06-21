鐵粉荷包不保了！最新「史努比快閃店」在華山 獨家「2大新亮點」、免費入場拍爆「超巨歐拉夫、2米躺泳圈史努比」

史努比粉絲荷包不保了！最新「PEANUTS夏日海灘祭」快閃進駐華山文創園區，不光有可愛現烤雞蛋糕，本次更特別推出「史努比霜淇淋」為你消暑一夏。

圖／華山1914文化創意產業園區粉專

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史努比新主題快閃店來了！即日起至9/14，「PEANUTS夏日海灘祭」快閃店插旗華山1914文化創意產業園區，現場不僅有超巨「260cm泳裝歐拉夫」坐鎮迎賓，還集結了2米史努比躺泳圈、沉浸式海灘打卡牆等拍照夯點，滿滿的夏日元素隨便拍都能輕鬆出片，免費入場任你逛、任你拍。

圖／華山1914文化創意產業園區粉專

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除了設置主題打卡點外，這次快閃店還特別打造了「PEANUTS海報拍貼機」，能與喜歡的角色同框留念；也有「PEANUTS燙布貼專區」，可以打造專屬自己風格的周邊單品，從包包、T恤到療癒小物統統有。

圖／華山1914文化創意產業園區粉專

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而飄香「現烤雞蛋糕」同樣入駐快閃店，史努比造型超好拍，本次還多了限定「海鹽牛奶冰淇淋」，以濃郁奶香搭配微鹹海鹽每一口都清爽消暑。還有推薦「放縱吃法」，就是把熱騰騰雞蛋糕沾上霜淇淋一起吃，冰火交織的獨特口感堪稱今夏最療癒的可口滋味。

PEANUTS夏日海灘祭

活動期間：即日起～2026/9/14

地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館

營業時間：10:30-19:00（最後入場時間18:50）

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