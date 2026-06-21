90歲了！拉拉熊趴趴熊攜手慶【San-X】周年 海外紀念首展獻台灣

【San-X】90歲囉！擁有人氣擔當角色－拉拉熊，還有引發IP角色風潮的前輩「趴趴熊」，以及近年的新星「角落生物」們，全都是【San-X】旗下的角色，這次為了90周年的紀念，海外首展就獻給台灣，剛好與暑假的時間重合，爸媽可以帶著家中的小朋友一起回味這些陪大家的角色們。

圖／曼迪傳播 提供

此次展覽規劃在微風廣場8、9樓藝文中心，時間從6/27到8/30，剛好與即將到來的暑假時間重疊，不管是大朋友想回憶，或是爸媽帶著小朋友們一起懷念追過的那些角色，橫跨不同世代都能在這個展覽找到熟悉的那個角色。規劃多個主題展區，從品牌創立初期的角色設計和周邊商品為起點，完整呈現San-X如何從小小的文具雜貨品牌，發展成深受全球喜愛的IP角色王國，每一區也設置了大型主題裝置，從入口處就以大型角色迎賓牆揭開序幕，讓歷代的人氣角色一次現身，勾起粉絲們滿滿回憶；其中最受矚目的「角色主題區」，將公開多件角色設定草圖、複製原畫等珍貴資料，讓粉絲一窺拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等每個角色誕生背後的故事與創意，讓大家近距離感受【San-X】獨有的角色魅力。

圖／曼迪傳播 提供

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由拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等人氣角色，拿著珍珠奶茶、雞排等經典台灣美食，作為台灣限定的設計，同步推出多款限定周邊和實用商品，還有原汁原味自日本引進的掌上絨毛系列，以及搭配海外展覽限定設計的拉拉熊車車絨毛組、日版角色大圖鑑，也是鐵粉們收藏的對象！可得把握機會入手。

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【San-X 90週年紀念展in台灣】

地點：微風廣場Breeze MEGA Studio 8F & 9F藝文中心，台北市松山區復興南路一段39號

時間：6/27(六)～8/30(日)

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