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獨特盲盒開售！「BLACKPINKｘTamagotchi 台北展覽」全球首展來了

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圖：百翼媒體整合行銷／提供
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MERCHANDISE STORE 商品區。　圖：百翼媒體整合行銷／提供
MERCHANDISE STORE 商品區。　圖：百翼媒體整合行銷／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「BLINK」與潮流玩家請定好鬧鐘！「BLACKPINKｘTamagotchi 台北展覽」已全面開展！

這場世紀聯名將全球頂流女團「BLACKPINK」的時尚魅力，與日本人氣電子雞「Tamagotchi」的角色世界結合，以「BLACKPINK and PIXEL」為核心概念，打造結合角色互動、拍照打卡與展場科技的沉浸式互動空間。展覽於DOPENESS ART LAB至07/13限時登場！

▲BLACKPINKｘTAMAGOTCHI TAIPEI EXHIBITION。　圖：百翼媒體整合行銷／提供
▲BLACKPINKｘTAMAGOTCHI TAIPEI EXHIBITION。　圖：百翼媒體整合行銷／提供

▲RFID 互動感應卡+票套（FamiTicket 完成購票至全家取票可獲得票套列印優惠券）+塔麻可吉電子寵物。　圖：百翼媒體整合行銷／提供
▲RFID 互動感應卡+票套（FamiTicket 完成購票至全家取票可獲得票套列印優惠券）+塔麻可吉電子寵物。　圖：百翼媒體整合行銷／提供

亮點一：RFID 智慧互動技術，親手生成你的專屬角色

這不只是一場單純的靜態看展，更是一場深度的數位冒險。粉絲入場時將領取個人專屬的 RFID 互動設備（以時尚的木頭或頸掛卡片形式呈現）。在 Zone 3 互動區，粉絲可以利用現場的觸控螢幕，為角色搭配專屬道具，親手生成獨一無二的 「BLACKPINK」角色，並透過 RFID 卡片即時感應儲存數據，帶著你的數位夥伴一同闖關。

▲Zone 7 Look at Us。　圖：百翼媒體整合行銷／提供
▲Zone 7 Look at Us。　圖：百翼媒體整合行銷／提供

亮點二：巨型電子雞與鏡面美照拍不停！少女心徹底炸裂

為了滿足粉絲的拍照打卡需求，展覽特別規劃 Zone 1 的實物大巨型電子雞迎賓裝置，以及充滿粉紅張力的巨型氣球藝術空間。展覽的最後一站 Zone 7「Look at Us」，更利用光影與精緻的「BLACKPINK」成員角色鏡面邊框，打造出具視覺張力的自拍打卡區，讓每位入場者都能留下專屬紀念畫面。

▲4款聯名絨毛吊飾盲盒。　圖：百翼媒體整合行銷／提供
▲4款聯名絨毛吊飾盲盒。　圖：百翼媒體整合行銷／提供

壓軸販售：MERCHANDISE 限時限量！必搶成員絨毛吊飾盲盒

結束2樓與1.5樓的夢幻驚喜互動之旅後，最終章將引導粉絲來到「MD STORE」。本次最受矚目的夢幻逸品－「BLACKPINK ｘTamagotchi 絨毛吊飾盲盒」將在此正式登陸！

盲盒總共推出12款精美設計（8款基礎版＋4款隱藏特別版）

【常規基礎款】（共8款）：分為 Style A（穿著印有 Tamagotchi 字樣的黑色 T 恤，一般睜眼表情）與 Style B（穿著粉紅色連帽外套，可愛的眨眼 Wink 表情）。

【特別隱藏款】（共4款）：4隻角色將以台北限定特殊服裝版本登場，實際款式以官方商品資訊與現場販售內容為準。身為「BLINK」絕對不能錯過！

◎ 搶票資訊與票務溫馨提示

・售票時間：2026/06/15（一）起開放預約購票。

・售票系統：售票平台「FamiTicket」（採時段票券預約）。

・展出地點：DOPENESS ART LAB

・展出時間：06/15-07/13（每日採時段制預約入場，以維持最高觀展體驗）。

・主辦單位：上和網際股份有限公司、百翼媒體整合行銷有限公司。

・協辦單位：昕澤文創有限公司。

※ 所有聯名周邊與每日入場名額皆為限量販售、售完即止！

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