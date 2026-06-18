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西拉雅「灰熊熊」萌力登場！啦啦隊Mingo朴旻曙開箱「台灣好行」專車 最夯移動打卡點

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西拉雅「灰熊熊」專車。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
西拉雅「灰熊熊」專車。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處6月推出超人氣限定活動「灰熊熊帶路．出發仙境趣」！今年夏天最萌的移動打卡景點初登場，即日起每逢週末，只要搭乘台灣好行「關子嶺線」或「菱波官田線」，就能獲得限量「灰熊熊磁鐵夾」1份，數量有限、送完為止。

這個夏天不用人擠人塞車，也不用煩惱找停車位，只要輕鬆搭上「灰熊熊」專車，就能一路玩遍西拉雅國家風景區人氣景點，開啟最療癒的夏日小旅行！

▲Mingo（朴旻曙）搶先開箱「灰熊熊」主題專車。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲Mingo（朴旻曙）搶先開箱「灰熊熊」主題專車。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

活動特別邀請 Mingo（朴旻曙）搶先開箱「灰熊熊」主題專車，車內從地板到天花板，全被滿滿灰熊熊攻佔，可愛指數破表，一上車就少女心大爆發，Mingo 直呼：「真的太可愛了！」。

Mingo 也將實際搭乘台灣好行「關子嶺線」，走訪沿線特色景點，並透過 YouTube 影片與粉絲分享旅程，帶大家一起解鎖關子嶺的隱藏魅力。影片上架後還將公開專屬折扣碼，邀請大家一起買套票、一起搭車、一起被灰熊熊療癒！

▲車內從地板到天花板都是可愛的「灰熊熊」。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲車內從地板到天花板都是可愛的「灰熊熊」。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

除了限定主題專車，今年6月同步推出多款超值旅遊套票，從親子旅行、閨蜜出遊到一人輕旅行通通都有，其中「擁抱田園微光－溫馨焢窯雙日遊」原價9,180元，現在限時只要8,399元，現省781元！包含家庭房住宿、早餐4客、4人焢窯套組，適合親子家庭出遊同樂。「恰恰好的午後－菱波一日小旅行」則主打一人輕旅，上午可到尖山埤渡假村放鬆散心，下午再到隆田品嚐美味可頌，只要369元就能享受一場愜意滿分的療癒旅行。

此外，還有結合後壁、關子嶺、烏山頭等人氣景點的主題套票，遊客可於 KKDAY、QYOU 趣優、旅遊達人網及捷利旅行社等各大通路購買。此外，出示套票至特約店家消費，即可享有專屬優惠，吃喝玩樂一次滿足。

▲「灰熊熊」是台灣好行「關子嶺線」及「菱波官田線」最萌代言人。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲「灰熊熊」是台灣好行「關子嶺線」及「菱波官田線」最萌代言人。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，今年特別將「灰熊熊」打造為台灣好行「關子嶺線」及「菱波官田線」最萌代言人，希望旅客從上車開始，就感受到旅行的驚喜與樂趣。車內融合官田菱角、西拉雅森活節熱氣球及關子嶺溫泉、甕仔雞等在地元素，讓旅客彷彿把整個西拉雅風景區一起打包上車。旅客搭乘「關子嶺線」，可一路走訪擁有百年歷史、享有「泥漿溫泉」美名的關子嶺溫泉區，品嚐遠近馳名的桶仔雞美食，漫步充滿懷舊氛圍的菁寮老街，感受純樸小鎮風情；搭乘「菱波官田線」，則可暢遊烏山頭水庫湖光山色、八田與一紀念園區日式建築群、官田遊客中心遼闊大草原，以及隆田 CHA CHA 文化資產教育園區等人氣景點。

這個夏天，就跟著灰熊熊一起出發，用最可愛的方式玩遍「西拉雅國家風景區」！

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