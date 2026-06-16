台南人敲碗成功！ 市長宣告「IKEA」進駐南紡 完成六都最後拼圖 再加碼：200億招商計畫啟動

台南人敲碗成功！ 網路上每隔一段時間就會被熱烈敲碗的都市傳說—「六都只剩台南沒有IKEA」！ 台南市長黃偉哲無預警官宣公告，IKEA即將強勢進駐一級戰區「南紡購物中心」，網友們紛紛感動大喊：「不用再大老遠開車跑高雄了」

過去每當IKEA開新店，台南人只能咬手帕。終於IKEA聽到了在地消費者多年的瘋狂召喚，秉持「為大多數人創造更美好生活」的初衷，正式進駐台南南紡購物中心，讓市民就近體驗北歐風居家佈置靈感！

圖／翻攝台南市長黃偉哲臉書

台南市長黃偉哲在臉書興奮直呼，以後市民不用再奔波外縣市，直接在台南就能實現「瑞典烤肉丸與經典霜淇淋自由」，不過消息一出，也有不少在地人哀嚎打趣說：「南紡本來就夠擠了，以後周邊交通和停車位真的會塞爆！」

目前官方對於店鋪面積與開幕日期仍保持神祕，但搶人腳步可沒停下，近日已在人力銀行大舉展開「台南店」人才招募。與此同時，市長也帶來加碼消息，台南市政府啟動總投資額破200億元的 9大投資案（如永康區停9、東區林森圖書館案、岸內數位影視娛樂園區等），期待全面帶動商圈繁榮。

圖／翻攝人力銀行網頁

嘉義店示意圖。圖／IKEA提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」