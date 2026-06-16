限時免門票！ 台北排到爆《RE:戰鬥之城》移師高雄內惟 苦熬14年神作、1:12微縮城市模型快搶看

尖叫聲！ 中南部的動漫模型控們快搶訂。曾在台北創下超狂排隊人潮、甚至一舉奪下第23屆台新藝術獎年度大獎的網紅神級大展《戰鬥之城》，這個月終於隆重重返南部家鄉啦！這次由藝術家張立人攜手高雄內惟藝術中心與台電公共藝術，推出全新升級版的《RE：戰鬥之城》。

圖／內惟藝術中心

不僅維持一貫的「免門票」佛心機制，更首度公開從未曝光過的隱藏版動畫片段。不管你是動漫迷、模型控，一定不能錯過這座歷時14年純手工打造的奇幻城市，現在就帶你搶先開箱展覽亮點與必看攻略！

圖／內惟藝術中心

★ 亮點一：熱血苦熬14年！純手工捏出1:12矛盾城市

圖／內惟藝術中心

眼前這座龐大又震撼的世界觀，是由藝術家張立人耗費14年青春，獨自包辦劇本、分鏡、角色設計、動畫拍攝，甚至連配音都一手搞定的一人軍隊集大成之作！他用最樸實的木條、保麗龍當基底，並幽默地以自己的「身體」當作比例尺，拼貼出記憶中亦真亦假的街景，打造出充滿矛盾真實感的「1:12城市大模型」，讓大家一秒掉進特攝片或微縮電玩的奇幻時空！

★ 亮點二：衛生紙變身108將！抓周物件暗藏角色宿命

圖／內惟藝術中心

展區內還站滿了108隻神態各異的角色人偶，這些可是藝術家利用日常常見的「衛生紙漿」與白膠，一隻隻親手壓製而成的獨特創作。每個人偶地表都帶著粗糙且富有溫度的紋理，更絕的是，張立人還幫每隻角色配置了專屬的小物件，概念就像台灣傳統習俗的「抓周」一樣，暗示著這些人物在故事平行宇宙中的最終命運，精緻度讓人忍不住貼在展櫃前捕捉細節。

圖／內惟藝術中心

★ 亮點三：電玩迷暴動！首次解鎖終極「二周目」隱藏版

圖／內惟藝術中心

這次「RE:」核心，指的就是重啟與再次進化。最大的驚喜莫過於內惟藝術中心放映廳首度公開的第一部影像作品〈台灣之光（二周目）〉，概念就像電玩遊戲破關後，帶著滿身裝備與經驗值重新開局。藝術家坐上時光機，翻修多年前受限技術而未臻完美的畫面，更把當年因現實因素忍痛刪除的片段全補了回來，升級的沉浸式聲音規格，要讓大家耳目一新。

圖／內惟藝術中心

追展必看！展期情報與免門票預約攻略

這場兼具次文化趣味與深層藝術反思的話題大展，地點就在緊鄰台鐵內惟車站、充滿綠意的內惟藝術中心，目前展期已開跑，將一路展出到10月26日。

提醒大家，雖然主打免費參觀，但為了維護觀展品質，場內皆有進行總量管制。假日或連假極易出現朝聖人潮，強烈建議出發前先到官方指定的網路預約系統搶訂時段，才不會在現場排隊排到汗流浹背喔！

📢 內惟藝術中心《 RE：戰鬥之城 》

．日期： 展出至2026年10月26日

．地點： 內惟藝術中心（高雄市鼓山區馬卡道路329號）

．參觀方式：免費參觀，以線上預約優先（全時段採人數總量管制，視人潮開放現場觀眾進場，必要時將暫停入場）

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