限時3天免費玩！ 樂高「巨型足球場」搬進微風松高 挑戰神射手、送樂高小金盃

2026年全球最瘋的世界盃足球賽正式點燃戰火！台灣樂高（LEGO）熱血響應，不僅首度推出全新足球系列盒組，更在台北信義區砸下重金，打造全台唯一的「等你參一『腳』」沉浸式足球快閃樂園。活動全程免費入場，闖關成功還能把限定版樂高小金盃帶回家！

圖／樂高提供

快閃店位於微風松高南廣場，現場充滿熱血的綠茵賽場氛圍。民眾報到即可領取專屬闖關卡，化身足球小將挑戰兩大關卡：首站「小金盃挑戰」讓大小朋友親手堆砌迷你冠軍獎盃，體驗積木拼砌的成就感；緊接著是刺激的「射門得分趣」，玩家必須運球繞過障礙、瞄準球門奮力一擊，完美還原賽場上破網得分的緊張瞬間！

圖／樂高提供

圖／樂高提供

熱血闖關後，憑蓋好章的卡片步行至隔壁的台灣樂高授權專專賣店（遠百信義A13），即可免費兌換限定「樂高小金盃」，數量有限送完為止！

圖／樂高提供

此外，樂高也祭出夏季應援滿額禮。即日起至6月30日，購買指定球星盒組（如 Vini Jr. 或 Kylian Mbappé 款式）就送限定紀念卡磚；在指定通路單筆消費滿 2,800 元，還能直接帶走高質感「樂高運動水壺」，7月份更將加碼改送「樂高運動毛巾」，讓你在家看世足轉播時應援儀式感滿滿！

圖／樂高提供

展區另一大亮點為「LEGO Editions」足球主題系列新品展示。現場首度亮相金光閃閃的「大力神盃」積木版、經典賽事專用足球，以及栩栩如生的足壇傳奇球星公仔，將足球榮耀以細膩的積木美學完美定格，絕對會讓足球迷與樂高控瘋狂搶拍！

圖／樂高提供

樂高 「等你參一『腳』」

．活動地點： 台北市信義區微風松高南廣場（H&M 前）

．活動日期： 即日起至 6 月 14 日

．活動時間： 11:00 - 21:00（最後進場 20:45）

．門票費用： 免費體驗

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」