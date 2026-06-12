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2026世足開踢！「速食應援買1送1、超商大杯買2送2」懶人包 神券狂搶6元披薩、666元生啤無限暢飲

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／各業者　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

4年一度的頂級足球盛事正式引爆！2026世界盃足球賽（FIFA World Cup）於台灣時間今（12）日熱血開踢，各位球迷的爆肝看球之夜，怎麼能少了靈魂下酒菜和續命咖啡？ 為大家打包全台最狂的「世足應援優惠懶人包」，從超商啤酒炸雞組合、熱門速食買一送一，到飯店酒吧的狂歡暢飲，快收藏這篇，一起嗨翻足球夜！

➤四大超商與星巴克

熬夜看球賽最需要酒精與咖啡提神！各大超商紛紛使出渾身解數，祭出超殺折扣：

【星巴克】

星巴克推出「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」、雲朵泡泡美式咖啡系列及限量足球主題貼紙活動。圖／星巴克提供
星巴克推出「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」、雲朵泡泡美式咖啡系列及限量足球主題貼紙活動。圖／星巴克提供

響應世足狂歡，於6月12日當天推出全品項85折的星粉福利（不含部分飲料與服務性商品），並同步開賣超萌的「足球小熊」主題杯款，買兩杯大杯以上飲品還送限定應援貼紙。

【7-ELEVEN】

6/23前，CITY CAFE大杯厚乳拿鐵冰熱任選2杯99元。圖／7-ELEVEN提供
6/23前，CITY CAFE大杯厚乳拿鐵冰熱任選2杯99元。圖／7-ELEVEN提供

即日起至6/23，CITY CAFE大杯厚乳拿鐵任選2杯只要99元，特大杯經典必喝的冰珍珠奶茶等飲品也祭出任選2杯88元的超值應援價。此外，更攜手百威啤酒推出活動，購買指定商品就能把限量大力神盃造型啤酒杯帶回家。

【全家便利商店】

6/23前，Let's Café 全品項直接享有第2杯半價。圖／全家便利商店提供
6/23前，Let's Café 全品項直接享有第2杯半價。圖／全家便利商店提供

同樣推出即時補給，即日起至6/23，Let's Café 全品項直接享有第2杯半價優惠。

【萊爾富】

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

主打歐洲進口酒與韓流零糖燒酒，指定款皮爾森啤酒等任選3件只要119元。咖啡部分則在6月14日前推出大杯特濃拿鐵買1送1。

【OKmart】

圖／OKmart
圖／OKmart

即日起至6/24啟動「國際啤酒節」，指定啤酒任選3件79折、6件77折，指定款精釀啤酒更有3件75元起的深夜大福利。最狂的是，購買指定酒款單筆滿999元，直接大方送「拿坡里義式炸雞桶（5塊）」兌換券！此外，6/12開幕當天加碼大杯極淬莊園美式/拿鐵買2送2，週末還有曠世奇派大雪糕第2件10元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

➤速食應援

看球賽就是要和朋友大口吃速食才對盤！各大連鎖速食店紛紛推出買一送一與破天荒銅板價：

【麥當勞】

APP全球版狂撒優惠券。圖／麥當勞提供
APP全球版狂撒優惠券。圖／麥當勞提供

即日起至6/14，APP全球版狂撒優惠券，包括中杯飲品、焦糖奶茶（冰）買一送一，單筆滿百還免費送4塊麥克雞塊。即日起至6/20更加碼香草/草莓風味奶昔買一送一。

【必勝客】

必勝客外帶大披薩買1送5。圖／必勝客提供
必勝客外帶大披薩買1送5。圖／必勝客提供

除了外帶大披薩買1送5的澎湃組合外，6/12早上10:00更要在PK雙饗卡APP開放限量瘋搶「夏威夷個人披薩6元」與「9吋小披薩18元」的破天荒神券，簡直比買一送一還便宜！

【肯德基】

7塊咔啦脆雞桶只要299元(示意圖)。圖／肯德基提供
7塊咔啦脆雞桶只要299元(示意圖)。圖／肯德基提供

推出專屬優惠代碼「50483」，7塊咔啦脆雞桶只要299元；6/12當天10:00在APP上還能用18元銅板價瘋搶「青花椒麻脆雞」。

【漢堡王】

漢堡王推出皇家華堡限時優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王推出皇家華堡限時優惠。圖／漢堡王提供

漢堡王即日起至6月底推出全新優惠券，薯條、4塊雞塊、洋蔥圈等統統買一送一。

【頂呱呱】

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

頂呱呱則攜手中華電信打造「精采應援桶」下殺69折，各式人氣點心與可口可樂系列也都有買一送一的劃算好康。

➤飯店主題酒吧

想要體驗極致的沉浸式看球氛圍，絕對不能錯過飯店酒吧精心打造的應援派對：

【台北慕軒飯店】

圖／台北慕軒飯店提供
圖／台北慕軒飯店提供

館內的「URBAN331 威士忌酒吧」打造美加墨主題，推出多款風味炸雞（如龍舌蘭蘭姆炸雞、楓糖炸雞），單點380元起，更推出極具噱頭的「4-3-3全進攻戰術大分享盤」。賽事期間只要穿球衣打卡就免費請喝百威啤酒，消費滿額還能抽萬元好禮！

【台北六福萬怡酒店】

圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

大廳酒吧「The Lounge」架設百吋大螢幕同步轉播，更端出熱血專屬福利：每位只要666元即可享有海尼根生啤酒暢飲一小時，或是精選啤酒買二送一，並推出搭配派對炸物拼盤的「進球狂歡組合餐」。

【高雄翰品酒店】

圖／高雄翰品酒店提供
圖／高雄翰品酒店提供

結合台式在地趣味，旗下的「港都茶樓」只要內用點招牌一鴨三吃，就直接豪氣免費送特製的「足球造型流沙包」乙組（4顆），讓桌上美食也充滿世足靈魂，現場還能參加冠軍預測抽獎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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