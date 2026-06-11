螞蟻人免費入場！「全台最強甜點市集」誠品新店連嗨2周末 13類夢幻逸品、26家排隊名店一站吃

螞蟻人的終極天堂！誠品生活新店首度打造第一屆「甜點人市場」週末市集，將於6/12~6/14、6/19~6/21連續兩個周末在一樓中廣場夢幻登場，活動開放免費入場，狂捲全台由南到北26家排隊名店與神祕工作室，端出13類品項、超過30款獨家限定美味一站盡享！

圖／誠品生活官網

名店齊聚！爆紅肉桂捲、法式茶香聖多諾黑

吳一無二法式甜點。圖／誠品生活官網

Brillante pâtisserie 星忱甜點。圖／誠品生活官網

法式靈魂「聖多諾黑」迎來頂級戰場，有台北指標『WUnique 吳一無二』、旅法『P.f.甜點設計』，更有『Brillante 星忱甜點』大膽融入台灣包種茶。

此外，赤峰街霸主『Miss V Bakery』帶著招牌肉桂捲強勢回歸；史上最難買的『胖死我太太』端出獨門酸種香蕉蛋糕；連米其林餐廳指定的『Moon Baking Studio』也祭出限定初夏莓果可頌，層次感直接拉滿！

Miss V Bakery。圖／誠品生活官網

胖死我太太 Feedthewife。圖／誠品生活官網

嬌嬌咖啡。圖／誠品生活官網

創意甜點有日系風『嬌嬌咖啡』挑戰吃貨極限，將「香菜葉」研磨入餡打造香菜花生馬卡龍；板橋『不快樂的小花』則推出蒜香菠菜毛豆乳酪磅蛋糕打破鹹甜界線。

不快樂的小花。圖／誠品生活官網

適逢端午佳節，現場還有「金沙應景系列」，包含『ITUMO 9番』的金沙奶酥生甜甜圈，以及『餅不甜』的金沙起司可麗露，讓傳統節日變得超潮！

ITUMO 9番。圖／誠品生活官網

餅不甜可麗露專賣。圖／誠品生活官網

夢幻實體化！台日大福小判餅、神級達克瓦茲與生泡芙

米弎豆お菓子処。圖／誠品生活官網

東和泡芙。圖／誠品生活官網

想念日本風味必鎖定鹿港名店『米弎豆』，現場販售櫻花大福與寓意滿滿的傳統小判餅。平時只能在網路敲破碗的神秘工作室也來了，有雲林職人『東和泡芙』帶來杜拜巧克力Q餅泡芙；天母『恬室』與桃園『MEI.DESSERT』則端出焙茶柑橘、開心果巧克力等神級「達克瓦茲」，直接掏空你的甜點胃！

恬室。圖／誠品生活官網

MEI.DESSERT。圖／誠品生活官網

P.f.甜點設計。圖／誠品生活官網

誠品生活新店「甜點人市場」

．活動日期： 2026.06.12(五) - 06.14(日) ＆ 06.19(五) - 06.21(日)

．活動地點： 誠品生活新店 1F 中廣場

．活動時間： 週五、週六 11:00 - 22:00 / 週日 11:00 - 21:30

圖／誠品生活官網

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