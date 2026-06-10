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超萌端午立蛋！ 7-ELEVEN「史努比與歐拉夫」4款周邊開賣 「立蛋不倒翁、軟萌毯、抱粽吊飾」鐵粉必收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

2026端午節來挑戰另類立蛋！ 7-ELEVEN再度放大招，攜手史努比打造全新「門市快閃購」活動，不僅讓史努比與歐拉夫化身「100%必成功」的超萌立蛋不倒翁，還有飛耳香包、實用滿分的抱粽收納袋等，於6月10日下午3點開賣，只要到門市「不限消費金額、報手機號碼」就能直接加購，鐵粉們手速要快！

台灣專屬儀式感！「史努比立蛋不倒翁」自帶專屬蛋盒超欠買

史努比立蛋不倒翁玩偶組，399元。圖／7-ELEVEN提供
史努比立蛋不倒翁玩偶組，399元。圖／7-ELEVEN提供

端午節絕對少不了經典的「立蛋」習俗！今年史努比與好朋友歐拉夫特別換上超萌的擬真蛋型外觀，特別的是，絨毛立蛋內特別加入了不倒翁設計，無論你怎麼推、怎麼搖都不會倒，象徵著「100%立蛋成功」，直接幫你把與趣味補到滿。此外，商品還附有專屬的蛋盒包裝設計，不管是擺在辦公桌展示還是居家收藏都有型。

飛揚耳朵是亮點！升級版「粽子香包、實用收納袋」實用度爆表

延續去年粽子主題，今年全新登場的「史努比粽子香包掛飾」以其中「飛揚的耳朵」成為最萌亮點，掛在窗邊隨風擺動超級療癒，也承載了端午傳統香包祈福、保平安的滿滿心意。

史努比粽子香包掛飾，299元。圖／7-ELEVEN提供
史努比粽子香包掛飾，299元。圖／7-ELEVEN提供

今年同步推出升級版的「抱粽收納袋玩偶吊飾」，一口氣推出史努比與歐拉夫兩款角色，收納設計貼心升級為鈕扣式開口，讓購物袋拿取、收納都更方便；而冷氣房必備的「史努比粽子收納毯」，更是居家辦公的療癒神器，讓日常都有史努比溫暖相伴。

抱粽收納袋玩偶吊飾，399元。圖／7-ELEVEN提供
抱粽收納袋玩偶吊飾，399元。圖／7-ELEVEN提供

史努比粽子收納毯，499元。圖／7-ELEVEN提供
史努比粽子收納毯，499元。圖／7-ELEVEN提供

【7-ELEVEN SNOOPY門市快閃購】

．活動時間： 2026年6月10日（三）下午15:00起至 8月10日止。

．活動辦法： 活動期間不限消費金額，至7-ELEVEN門市報手機號碼即可直接預購。

．活動品項：

史努比立蛋不倒翁玩偶組 預購優惠399元

史努比粽子香包掛飾 預購優惠299元

抱粽收納袋玩偶吊飾 預購優惠399元

史努比粽子收納毯 預購優惠499元

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端午節 史努比

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