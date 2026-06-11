《玩具總動員5》領先全球上映！ 威秀、秀泰、國賓「獨家周邊懶人包」限量A3海報、超稀有閃卡、特典攻略

皮克斯鐵粉們手速追！ 陪伴大家超過30個年頭、睽違7年終於要帶著全新續集《玩具總動員5》重返大銀幕了，而且這次台灣粉絲超級幸福，電影將在2026年6月17日搶先全美、登台上映，全台連鎖影城皆已全面開賣預售票，更祭出「超萌獨家周邊」與「限量海報特典」，為大家整理一次看！

這次威秀影城完全抓住了粉絲的荷包！首波主打 A、B、C、D 四款主題電影套餐（售價ABC套餐499元、D套餐519元），周邊部分從經典的胡迪、翠絲，到戴上星星面罩的巴斯光年應有盡有，甚至連本集最新登場的智慧平板玩具「莉莉板（Lily Pad）」和 Smarty Pants 都在公仔名單中。

圖／威秀影城提供

-《玩具總動員5》電影A套餐：1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1份熱食＋1個電影角色公仔（共5款，款式隨機）

-《玩具總動員5》電影B套餐：1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個三眼怪絨毛糖膠零錢包（共4款，款式隨機）

圖／威秀影城提供

-《玩具總動員5》電影C套餐：1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個電影角色收縮絨毛吊飾（共4款，款式隨機）

-《玩具總動員5》電影D套餐：1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個電影角色絨毛票卡夾（共6款，款式隨機）

圖／威秀影城提供

更狂的是，威秀還找來「Disney Lorcana卡牌」跨界合作，只要用全新威秀 APP 購買任一版本電影票 2 張，就能免費兌換全台唯一的「巴斯光年電影限定特典閃卡」！若購買 IMAX 或 4DX 特殊版本 2 張，還會加碼隨機贈送角色吊飾，預購任意版本 1 張也直接送 A3 主視覺海報。

圖／秀泰影城提供

主題套餐： 「皮克斯球角色珍藏桶」套餐（1130元），附大爆米花，桶身結合巴斯光年、翠絲與莉莉板。

生活小物（可單購/加價購）： 電影角色人形立牌（99元）、造型絨毛髮夾（199元）、夏天必備「手持涼感電風扇」（799元）。

圖／秀泰影城提供

獨家特典：購任意版本 1 張：送 A3 電影海報；購 SCREENX、ULTRA 4DX 或 Dolby 特殊影廳票券 2 張：加碼送精美隨機吊飾。

圖／國賓影城提供

走極簡經典路線的國賓影城同樣在 6 月 3 日加入預售大戰，為影迷準備了最具代表性的電影主視覺 A3 海報。

只要在預售期間購買《玩具總動員 5》任何版本的電影票 1 張，就能在影城臨櫃兌換這張充滿紀念價值的限量海報，不論是網路訂票或現場購票，記得提早臨櫃兌換領取，數量有限，送完為止！

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