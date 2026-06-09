「機票降價潮」來了！歐洲、日本、東南亞優惠齊發，下半年出國旅遊迎最佳入手機會

隨著全球航空運能持續恢復，加上國際油價回落與新航線陸續開通，2026年下半年出國旅遊市場迎來利多消息。旅遊業者觀察，國際機票價格已逐漸回歸疫情前較合理的水準，不少熱門航點出現明顯降幅，搭配航空公司促銷與信用卡回饋方案，旅客有機會以更實惠的價格規劃秋冬假期。對於已開始安排中秋連假、跨年假期甚至農曆春節行程的民眾而言，現在正是布局海外旅行的好時機。

根據旅遊市場分析，近期歐洲與東南亞成為優惠最有感的兩大區域。隨著航空公司擴大歐洲航網，中東轉機與直飛選擇同步增加，讓歐洲旅遊成本較去年更具競爭力。其中新開航的捷克首都布拉格受到高度關注，不僅帶動中東歐旅遊熱度，也讓自由行與團體旅遊產品更具價格優勢。東南亞方面，峇里島、曼谷、新加坡等經典度假勝地持續推出促銷票價，成為暑假過後最受歡迎的海島與城市度假選擇。

除了票價回落外，航空公司自6月起陸續調降國際線燃油附加費，也讓旅客實際購票支出進一步降低。市場人士指出，短程航線平均可省下數百元台幣，長程航線則有機會節省近千元成本。加上近年航空市場競爭加劇，包括新增航點、加密航班及促銷活動頻繁推出，消費者擁有更多元的選擇空間。特別是日本、韓國等東北亞市場，因飛行時間短、航班密集及四季皆有特色旅遊主題，仍穩居台灣旅客最喜愛的海外目的地。

雄獅X星宇獨家起飛祭，41航點機票7折起，限時搶購曼谷、宮古島2,888元，布拉格16,888元。雄獅/提供 嚴雅芳

不少業者也提醒，雖然目前票價趨勢相對友善，但熱門節慶檔期仍可能快速上漲。尤其農曆春節、跨年、日本雪季、歐洲聖誕市集期間需求旺盛，機票價格往往是全年高點。一般建議東北亞與東南亞航線可提前2至4個月規劃，歐美長程航線則以4至6個月前預訂較有機會取得理想價格。隨著全球旅遊需求持續升溫，東北亞與東南亞預料將持續領跑台灣出境市場，也讓2026下半年成為近年最值得期待的海外旅遊旺季之一。

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