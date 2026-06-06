「寶可夢30週年路跑」全台開跑！三城市曝光了，限定裝備與紀念卡一次收藏

寶可夢訓練家準備出發！為慶祝《寶可夢》30週年，「Pokémon RUN 30」將於今年秋季在台灣盛大登場，並串聯台中、高雄與新北三大城市接力舉辦。活動不僅結合路跑挑戰與大型嘉年華，更推出多款限定紀念裝備與收藏品，吸引粉絲提前規劃朝聖行程。從城市漫遊到主題體驗，讓旅客能跟著皮卡丘與御三家展開一場專屬於寶可夢的秋日冒險。

圖／業者提供

活動首站將於10月17日至18日在台中中央公園登場，第二站於10月31日至11月1日前進高雄夢時代，最終站則於11月14日至15日在新北大都會公園舉行。三場活動皆規劃路跑賽事與免費開放的Pokémon Festival Zone嘉年華區，讓民眾除了參與路跑外，也能欣賞大型寶可夢裝置藝術、拍攝紀念照片，並參與互動體驗活動。對於計畫安排週末旅遊的民眾來說，無論是台中的都會綠地、高雄港灣風光或新北河濱景色，都能一次感受不同城市魅力。

本次活動推出兩種報名方案，其中「冒險啟程組」每人1,380元，包含活動紀念T恤、束口袋、號碼布、完賽獎牌及限定紀念好禮；而「特訓挑戰組」每人2,380元，除了上述內容外，還加碼專屬限定周邊與收藏品，成為許多鐵粉鎖定的熱門票種。官方同步推出30週年限定設計裝備，以皮卡丘與初代御三家等經典角色元素打造，兼具紀念與收藏價值。

圖／業者提供

最受玩家關注的完賽禮同樣誠意十足，除紀念獎牌外，報名者還可獲得30週年御三家紀念卡、寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）卡包等限定內容。活動期間，《Pokémon GO》也預計推出專屬合作企劃與限定任務，讓線上與線下體驗同步展開。

隨著活動倒數計時，預料將吸引大批寶可夢粉絲展開追逐三城的「全制霸之旅」，成為今年秋季最具話題性的動漫旅遊盛事之一。進一步報名訊息待官方公布。

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