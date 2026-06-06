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KKday暑假公益送暖！限量4,000張日韓網卡「7-11超快取」6折超殺優惠開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
富士箱根一日遊。圖／KKday提供 周湘芸
富士箱根一日遊。圖／KKday提供 周湘芸

迎接暑假出國旺季，旅遊體驗平台 KKday日前宣布正式啟動「暑假愛起飛」公益專案，攜手合作夥伴推出日本、韓國 5 天無限流量實體 SIM 卡，即日起於平台限量販售。本次活動共釋出 4,000 張網卡，KKday 承諾將不扣除任何手續費與成本，將該批商品銷售所得全數捐贈予家扶基金會「無窮世代計畫」，讓每一位旅客的行前準備，都能化作支持在地貧困兒少的暖心力量。

旅遊便利結合公益，行前準備更有溫度

為回應旅客對於「即買即用」與「彈性安排」的需求，KKday 特別導入旗下深受好評的「7-ELEVEN 超快取」服務。

旅客在平台上購買指定日韓網卡後，只需簡單步驟，即可前往鄰近門市快速取貨。這項服務不僅免去傳統快遞等待的不確定性，更解決了臨時出國或不熟悉 eSIM 設定的痛點。透過 7-ELEVEN 機台操作，從下單到取卡只需數分鐘，讓通訊準備效率升級。

圖／業者提供
圖／業者提供

限量 4,000 張熱門網卡，公益售價誠意十足

本次公益專案鎖定台灣旅客最愛的旅遊目的地，推出日本 5 天無限流量 SIM 卡（2,500 張，售價 270 元）及韓國 5 天無限流量 SIM 卡（1,500 張，售價 400 元）。KKday 強調，雖然這是一場具備公益性質的活動，但商品售價與常態價格相同，並額外吸收了所有平台與金流手續費，確保每一分銷售金額都能紮實落實於慈善捐贈。

由於網卡數量有限，售完即止。KKday 期望透過此舉，讓旅客在規劃暑假幸福旅程的同時，能以最日常的行前消費，共同參與這場具有深刻意義的公益行動。

KKday 表示：「我們期望旅行不只是抵達目的地，更能成為連結善意的起點。」此次與家扶基金會的合作，展現了旅遊產業回饋社會的企業責任。誠摯邀請民眾把握機會，響應這項結合便利與愛心的公益活動。更多活動詳情與購買資訊，請至 KKday 官方平台查詢。

商品資訊

日本網卡： 5 天無限流量，限量 2,500 張，每張 270 元。

韓國網卡： 5 天無限流量，限量 1,500 張，每張 400 元。

公益承諾： 全數所得扣除退款後，將全額捐贈予家扶基金會。

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