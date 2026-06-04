限時搶早鳥！ 日本「Hello Kitty海外巡迴展」7月插旗高雄 古董級玩偶、台灣限定沉浸互動、5大特色展區亮點全攻略

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聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／曼迪傳播
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粉絲們尖叫吧！繼風靡東京與台北之後，全台最萌的殿堂級展覽「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」終於要移師南台灣了！將於2026年7月3日至8月30日限時快閃新光三越高雄左營店10樓，不僅打包了日本規格的珍貴收藏，更帶來獨家數位體驗，門票已於6月4日中午正式開賣，把握機會快搶囉！

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【跨越半世紀的蛻變！走進巨星萌主的成長日記】

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本次展覽以「改變」為核心策劃，打破以往單純拍照的靜態模式，帶領大家走入Hello Kitty誕生50年來的光輝歲月。一進到會場，「Hello! You」展區便準備了早期極具歷史價值的絨毛玩偶複製品迎接大家；隨後的「Hello! Memories」則是鋪天蓋地的古董級珍藏周邊，從文具到生活用品，瞬間勾起骨灰級鐵粉的童年回憶，讓人驚呼「這款我小時候也有！」

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【在地台灣專屬沉浸式投影、牧野惇原創影像必看】

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展覽最大亮點絕對是「Hello! Style」展區！現場特別引進了台灣限定的《Touch Hello Kitty》沉浸式投影與大型螢幕互動技術，讓粉絲能揮動雙手與Kitty進行即時的趣味互動，感官體驗直接拉滿。此外，展場更播放了由日本名導演牧野惇傾力打造的原創光影視覺作品，將Kitty的時尚魅力表現得淋漓盡致。

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【壓軸百變舞台！日本地方限定款一次開眼界】

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臨走前也別忘了到「Hello! Collaboration」大開眼界，現場匯集了無數收藏家為之瘋狂的「日本各地區限定Kitty」以及歷年來與各大IP跨界合作的經典不分系列，完美展現了百變天后的無限創意。本次展覽採線上預約入場制，預售單人票只要360元，趕快安排一趟熱血的高雄朝聖之旅吧！

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Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－

．展覽日期：2026年7月3日至8月30日　每日11:00－22:00

．展覽地點：新光三越高雄左營店10樓

．購票通路：博客來售票網、MyAnime Square線上商城、Klook、FamiTicket全網售票網、ibon售票系統

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