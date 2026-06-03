連15天免門票！ 2026台北水舞嘉年華「雙水舞+低空煙火」6/13登場 佩佩豬、波力現身 IVE與鬼滅曲目時間表懶人包
快筆記！「2026台北水舞嘉年華」將於6月13日至27日在錫口碼頭彩虹橋璀璨登場。今年規模再升級，主打全台唯一「橋面＋河面」雙水舞大秀，開、閉幕當天更強勢加碼「中低空煙火×噴火龍」水火共舞！現場還有Pingu、彩虹小馬、佩佩豬等超萌氣偶陪你過一夏！
視覺震撼！全台唯一「雙水舞＋煙火秀」
今年首度祭出拋物線水瀑布與全新「S型平台」，在基隆河畔交織出剛柔並濟的「雙龍共舞」。6/13開幕與6/27閉幕的19:30，更有限定版「水火共舞」，噴火龍、中低空煙火與水柱齊發，震撼度直接拉滿！
聽覺饗宴！《歌劇魅影》、韓團IVE、鬼滅之刃壓軸
水舞曲目結合國際神曲，天天上演沉浸式聲光劇院，包含：
．第一週： 英國經典《歌劇魅影》揭幕、美國《捍衛戰士》主題曲、當紅韓團IVE《REBEL HEART》。
．第二週： 歐美獨立音樂、好萊塢史詩級配樂。
．閉幕壓軸： 日本超人氣動漫《鬼滅之刃》無限城主題曲。
親子同樂！超萌巨星氣偶、假日爽玩「鋼琴噴泉」
卡通巨星大集結！Pingu、彩虹小馬、粉紅豬小妹佩佩、波力等大型氣偶假日將在現場現身。開幕當天香蕉哥哥更會帶來隱藏版熱舞！此外，今年全新規劃科技互動「鋼琴噴泉」，用雙腳踩踏大型鍵盤就能啟動專屬小型噴泉秀。
*鋼琴噴泉體驗取號方式：假日限定，每日18:00發放號碼牌（限140名）。體驗時間為18:45-19:20、19:45-20:20（6/13僅開放第二梯次）。
「2026台北水舞嘉年華」
．活動日期： 2026/6/13(六) ～ 6/27(六)，共15天
．活動地點： 錫口碼頭彩虹橋
．交通方式： 捷運松山線「松山站」1號或5號出口，步行即可抵達。
．水舞展演時間（每場5分鐘）：
6/13 開幕日： 19:30 (煙火特別版) / 20:30 / 21:00（6/27 19:30 閉幕同樣加碼煙火秀）
6/14～6/27： 每日 18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:00
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