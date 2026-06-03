連15天免門票！ 2026台北水舞嘉年華「雙水舞+低空煙火」6/13登場　佩佩豬、波力現身 IVE與鬼滅曲目時間表懶人包

2026台北水舞嘉年華將於6月13日至27日在錫口碼頭彩虹橋盛大舉行，特色包括全台唯一的雙水舞和中低空煙火秀，讓觀眾享受視覺與聽覺的雙重饗宴。此外，巨型氣偶、科技互動的「鋼琴噴泉」也將吸引家庭共聚。

2026-06-03 14:28