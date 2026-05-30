「暗黑破壞神IV」降臨台北！六福萬怡打造沉浸式電玩主題房，3米高墨菲斯托成打卡焦點

瞄準暑假與電競熱潮，位於南港的台北六福萬怡酒店攜手Blizzard Entertainment推出《暗黑破壞神IV：憎恨之王》主題聯名活動，從主題客房、限定餐飲到沉浸式遊戲體驗一次到位。繼首波大廳酒吧聯名活動引發玩家討論後，第二波再公開暗黑風格主題樓層與客房實景，其中最吸睛的莫過於高達三米的「憎恨之王墨菲斯托」大型裝置，搭配地獄符文與暗黑祭壇設計，讓旅客彷彿置身《暗黑破壞神》世界觀中的聖休亞瑞戰場。

圖／業者提供

此次主題住房專案將於5月30日至9月30日限時登場，雙人入住每晚7,200元起。房內導入總價值超過20萬元的ASUS ROG高規格電競設備，包括ROG NUC、ROG G700等主機配置，打造可直接在客房內開戰的沉浸式空間。入住旅客還可獲得限定收藏，包括主題冰壩杯、床尾巾、莉莉絲抱枕、角色限定啤酒，以及尚未於遊戲中正式推出的虛擬道具「奧格隆劍塑形」，讓玩家從住宿、拍照到實際遊玩都能感受滿滿暗黑氛圍。此外，飯店也推出結合主題餐的一泊一食方案，每晚9,000元起，吸引不少電競迷與遊戲玩家關注。

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除了住房體驗外，The Lounge大廳酒吧也同步推出《暗黑破壞神》主題餐「第二章｜預言與救贖之宴」，自6月1日至7月10日期間限量供應。套餐靈感取自官方食譜書，包含象徵生命與魔力的紅藍氣泡飲、煙燻雞胸沙拉、濃郁洋蔥湯、香煎鱸魚與戰斧豬等料理，最後再以流心巧克力蛋糕收尾，每套售價1,280元加一成。同步登場的角色限定啤酒「天父之淚伊納瑞斯」則以酸艾爾風味呈現夏季清爽口感，玩家加購還可獲得限定虛擬道具「守護智慧紋章塑形」，讓遊戲元素延伸至餐桌體驗。

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活動期間，大廳酒吧也特別設置百吋電視與ROG Xbox遊戲體驗區，每週四、五晚間更推出限定「世界任務」，玩家組隊點餐即可獲得XBOX Game Pass月卡與餐飲優惠券等好禮。另凡入住主題房或累積指定餐飲消費，還有機會抽中《暗黑破壞神IV》墨菲斯托26吋雕像、ROG電競筆電與暴雪台灣Office tour等限量獎項。隨著暑假旅遊與電競話題同步升溫，這場結合住宿、遊戲與餐飲的跨界聯名，也成為近期台北最具話題性的沉浸式旅宿體驗之一。

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