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衝一波！《玩具總動員5》快閃店6/2全新登場，電影上映前先朝聖三眼怪、巴斯光年

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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迎接《玩具總動員5》即將於6月17日登上大銀幕，人氣服飾品牌 CACO 也同步推出期間限定「玩具總動員5快閃店」，將自6月2日起於台北、台中、台南與高雄接力開跑。現場不僅集結胡迪、巴斯光年、三眼怪等經典角色周邊，更搶先加入電影新角色元素，讓粉絲在電影上映前就能提前感受玩具宇宙魅力，勢必成為暑假最夯打卡話題。

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此次快閃店主打多項互動體驗，包括可自由搭配的「手作造型吊飾」、充滿驚喜感的「爪子抓抓樂」，以及適合情侶、好友一起拍攝的主題拍貼機，打造沉浸式玩具派對氛圍。同步登場的全新系列服飾，也將電影角色融入日常穿搭設計，從口袋細節到圖案配置都藏有彩蛋，讓粉絲能把童年回憶直接穿上身。

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除了限定商品外，現場也祭出多項優惠活動。活動期間於快閃店消費滿1200元，即可獲得《玩具總動員5》官方電影海報一張，數量有限送完為止；另有服飾與配件任選兩件88折，以及滿1680元折168、滿2180元折268等優惠，吸引粉絲準備大掃貨。對於準備衝首映的影迷來說，先入手電影聯名穿搭，再走進戲院觀影，更增添滿滿儀式感。

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本次「玩具總動員5快閃店」將於台北南港LaLaport、台中大遠百、台南大西門與高雄夢時代同步登場，其中台北場一路展至7月13日，其餘場次則限定至6月底。隨著《玩具總動員5》中英文版將於6月17日正式上映，預料快閃店也將掀起新一波迪士尼收藏熱潮。

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