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鯉魚旗海、魚躍點燈超美！「2026北投夏日祭」日式市集5/29開跑 那卡西辦桌秒殺、免費在地導覽還送點心

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書
圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書

全台最浪漫的夏日祭典來了！「2026北投夏日祭り」將於5月29日至6月21日熱鬧開跑，今年活動完美結合了濃郁的日式夏日祭典與豐富的音樂饗宴，大受好評「鯉魚旗海」在北投街頭隨風飄揚，伴隨大家一路歡度端午佳節！

圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書
圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書

亮點一：那卡西辦桌與神級卡司派對！視覺味蕾雙重盛宴

過往活動照。圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書
過往活動照。圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書

．5/29 (五) 開幕啟動+那卡西辦桌晚會：由經典酒家菜再現風華，這場手速慢了絕對搶不到的「秒殺級開桌」將為祭典揭開序幕。

．5/30 (六) 流行音樂派對：邀請到超人氣天團 #小男孩樂團、實力派歌手 #黃譽韶 以及 #森山優理子 熱唱北投，用音樂嗨翻夏夜！

．5/31 (日) 那卡西歌唱競賽：北投在地的歌王歌后即將齊聚一堂，展現深厚的音樂底蘊，報名資訊敬請鎖定官方粉專。

過往活動照。圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書
過往活動照。圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書

． 6/20 (六)親子加碼活動： 還將舉辦「親子露天電影院」，現場放映超人氣《名偵探皮卡丘》，非常適合全家大小一起吹著夏夜微風享受電影時光。

亮點二：好物公益市集與集章抽獎　文青、吃貨必逛！

圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書
圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書

除了舞台活動，祭典不可或缺的「市集」也誠意滿滿。活動特別在 5/29(五)-5/31(日) 以及 6/19(五)-6/21(日) 兩個週末，打造了充滿寶物與愛心的「好物公益市集」。現場更串聯了在地商圈，推出日式親子手作體驗，只要消費還能參加「集章抽獎」活動，有機會把精美好禮帶回家！

過往活動照。圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書
過往活動照。圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書

亮點三：深入走訪「北投」生活文化導覽

圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書
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想拒絕走馬看花，今年特別推出全新限定的 「北投問導遊－生活文化導覽」，活動指定時段5/30（六）、5/31（日）、6/20（六）、6/21（日）的上午10:00－12:00，每場次限額20名完全免費參加，於「水美溫泉會館前」集合報到，活動前30分鐘現場開放報名（額滿為止），每位參加的小夥伴，還可以獲得一份美味的在地小點喔！

圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書
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5大深度走訪路線包含：

．中繼市場：搜刮最道地的在地美食。

．信仰廟宇：感受北投周邊深刻的廟宇文化。

．溫泉街歷史：聆聽百年溫泉街的歷史故事與特殊人文。

．機車接送文化：揭秘北投獨一無二的「限時專送」傳奇。

．在地生活生態：走入日常，看見街區的活歷史。

圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書
圖／翻攝新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs臉書

快揪上全台的親朋好友，白天享受北投悠閒的夏日午後、逛市集聽音樂，晚上再夜宿溫泉旅宿，愜意體驗北投獨有的青磺溫泉，安排一場療癒感滿滿的夏日小旅行吧！

【2026北投夏日祭】

．活動日期：2026年5月29日（五）至 6月21日（日）

．最新消息請至：台北市溫泉發展協會 官方粉絲專頁

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