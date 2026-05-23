布丁狗變身超人！ 「布丁狗30週年」5大慶典懶人包　3D超人巨型廣告、限定曬黑造型、歡樂路跑地點一次看

布丁狗粉絲衝了！ 總是慢悠悠地露出療癒笑容的「布丁狗」，今年正式迎來誕生30週年的重要里程碑。台灣三麗鷗今年特別一系列慶祝活動，幫大家整理「布丁狗30週年必朝聖5大活動懶人包」，鐵粉快收藏！

網美必拍！3米高布丁狗氣偶＋夢幻百日草花海 浪漫連動

圖／三麗鷗提供

邁入第七年的「2026新北河濱蝶戀季」首度與布丁狗攜手合作，以「漫舞花間」為主題，在蝴蝶公園地景花海打造出夢幻度爆表的打卡點。一走到入口，就能看到高達3公尺的布丁狗大型氣偶張開雙手迎接粉絲。

圖／三麗鷗提供

園區內更精心設計了熱氣球造景與盛開的百日草、五月康乃馨相互輝映。最吸睛的是，現場還特別利用稻草捲堆疊出布丁狗30週年主題蛋糕，充滿浪漫春日氛圍，非常適合假日牽著家人朋友來散步拍照。

【2026新北河濱蝶戀季・漫舞花間】

．活動時間： 即日起至 2026/05/24

．活動地點： 江翠蝴蝶公園地景花海（新北板橋河濱公園）

巨大3D廣告超吸睛！ 「超人布丁狗」震撼降落台北街頭

圖／三麗鷗提供

布丁狗這次以意想不到的帥氣姿態「降落」台北鬧區！即日起至5月底，台北三大精華商圈—西門商圈、京站商圈、南西商圈，都能捕捉到化身「超人布丁狗」巨型3D戶外廣告。圓滾滾的身軀展現英雄式登場，畫面反差萌翻全場。

廣告每天從早晨8點一路播放到午夜，每隔12至15分鐘就會驚喜現身一次，絕對是近期台北街頭最強的打卡話題！

圖／三麗鷗提供

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【超大3D超人布丁狗降落台北街頭】

．活動時間： 即日起至 2026/05/31 每日 08:00～00:00（每12～15分鐘播一次）

．活動地點：

－西門商圈： 漢中街與峨嵋街6巷交叉口（近捷運西門站6號出口）

－京站商圈： 承德路一段與華陰街交叉口（京站百貨斜對面）

－南西商圈： 誠品生活南西正對面（近捷運中山站4號出口）

統一7-ELEVEN獅 x 三麗鷗大巨蛋主題日 「曬黑布丁狗」首亮相

圖／三麗鷗提供

統一7-ELEVEN獅今年再度攜手三麗鷗明星好友，將於6月正式進駐台北大巨蛋，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」聯名主題日。配合「戶外陽光尋寶」的全新主題，布丁狗與夥伴們將首次換上「曬黑造型」限定亮相！現場除了熱血球賽，還規劃了三麗鷗明星見面會、UniGirls聯合舞蹈表演等棒球盛事。

【統一7-ELEVEN獅 x 三麗鷗聯名主題日】

．活動時間： 2026/06/05～2026/06/07

．活動地點： 臺北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）

期間限定！《CACO CAFÉ x 布丁狗》野餐主題咖啡廳全台開張

圖／三麗鷗提供

全台四間 CACO CAFÉ 可愛布丁狗限定登場！這次聯名特別以「野餐時光」為主題，將布丁狗最悠哉、放鬆的靈魂融入整體空間設計，彷彿置身於一場溫暖療癒的午後野餐派對，不僅規劃了大型拍照打卡區供粉絲合影，更同步推出多款高顏值的布丁狗主題餐點與限定周邊商品。讓大家一邊享用精緻餐點、一邊沉浸在黃色療癒世界裡！

【CACO CAFÉ x 布丁狗】限定咖啡廳

．活動時間： 即日起至 2026/06/30

．活動地點：

－CACO cafe 台南南紡店（台南市東區中華東路一段366號1F）

－CACO cafe 台南新光三越小西門店（台南市中西區西門路一段658-1號B1）

－CACO cafe 高雄夢時代店（高雄市前鎮區中華五路789號2F）

－CACO cafe 台中漢神洲際店（台中市北屯區崇德路三段865號5F）

全台接力！「布丁狗 SUPER30 路跑派對」 7月歡樂開跑

圖／三麗鷗提供

歡樂慶生氛圍將一路延續到暑假！7月份正式登場的「布丁狗 SUPER30 路跑派對」，將從新北大都會公園熱鬧起跑，並接力前往嘉義與高雄，打造一場橫跨全台的療癒系歡樂路跑。強調是以「跑出快樂能量」為核心，融合超級英雄造型布丁狗、限定專屬物資與大型慶生派對元素，完賽後還能將超精緻的限定獎牌與周邊商品帶回家收藏！

【布丁狗 SUPER30 路跑派對】

．活動時間： 2026年7月正式起跑

．活動地點： 新北大都會公園、嘉義、高雄（接力登場）

圖／三麗鷗提供

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