TTE旅展／亞利桑那旅遊局攤位現場開幕好禮大方送 最受矚目大峽谷北緣重新開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】來自美國「亞利桑那州旅遊局」（Arizona Office of Tourism）首度參加「台北國際觀光博覽會」（Taipei Tourism Exhibition, TTE），攜手「尊榮假期」對準「長天數、慢旅遊、深主題」旅遊趨勢，主打「金旅升級探訪美西國家公園精華路11天」以及「華麗美洲美西三大國家公園9日」只要現場下訂就能帶走多項限定加碼好禮，物超所值買到賺到。

▲「亞利桑那州旅遊局」攜手「尊榮假期」對準「長天數、慢旅遊、深主題」旅遊趨勢，主打「美西國家公園精華路11天、華麗美洲美西三大國家公園9日」行程，現場下訂就能帶走多項限定加碼好禮。 圖：亞利桑那州旅遊局／提供

▲亞利桑那旅遊局主推「大峽谷」以及「66號公路」。 圖：亞利桑那州旅遊局／提供

▲亞利桑那壯闊「大峽谷」。 圖：亞利桑那州旅遊局／提供

另外亞利桑那旅遊局特別邀請旅遊達人「張耐力」，旅展期間於「中華航空主舞台」分享「大峽谷，羚羊峽谷，馬蹄灣，印地安文化觀光亮點」。亞利桑那州位於中部的「鳳凰城天港國際機場」為進出的重要門戶，鄰近的「斯科茨代爾」老城區則以風格奢華度假村與養生體驗聞名。

再來往北抵達「旗桿鎮」是前進「大峽谷」的重要門戶，被獲選為「全球首座暗空觀星之城」認證屆滿25週年。而亞利桑那州西北部「金曼」位於歷史悠久的「66號公路」百年紀念核心路段。

中北部的「聖多納」以標誌性紅岩地貌，向南延伸來到「圖森」坐落於「仙人掌國家公園」環繞之中，圖森同時也是全美首座獲聯合國教科文組織認證的「美食之都」，精彩豐富亞利桑那之旅，誠摯期待更多台灣旅客到訪。

另外，好消息是「大峽谷」北緣去年歷經野火而整修後已於05/15重新開放，歡迎國際旅客的到來。

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