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微風北車7月再見倒數！最後周年慶推20元銅板美食 品項一次看

微風北車7月再見倒數！ 最後周年慶激省美食「20元驚喜銅板價」 咖哩飯、煎餃、手卷統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
微風集團經營微風台北車站商場近20年，將於7月底易手交接。圖／微風提供
微風集團經營微風台北車站商場近20年，將於7月底易手交接。圖／微風提供

通勤上班族快看！ 陪伴旅客走過20個年頭的「微風台北車站」，經營權將在7月底由新光三越接手，微風北車正式宣告走入歷史。特別在熄燈前夕祭出「榮耀二十」最後周年慶，不僅推出「天天20元銅板價美食」，還有點數20倍送、抽豪華郵輪等超狂回饋！

天天都有20元！連續限定「激省銅板價」曝光

微風北車慶祝20周年，最受矚目的活動絕對是「20元驚喜優惠價」，即日起至5/31，天天精選人氣商品只要20元，包括原價199元的咖哩咖哩「日式蝦捲咖哩飯+飲料」、原價110元的一風堂「自家製煎餃（6顆）」，還有日本橋浜町食事處的「蝦卵手卷」，換算下來直接打了近1折超划算！

微風台北車周年慶期間，天天限時推出美食買一送一。圖／微風提供
微風台北車周年慶期間，天天限時推出美食買一送一。圖／微風提供

須注意的是，20元限定餐點每日均為限量販售，且每人限購一份，想搶便宜的朋友記得提早去排隊！

5/22（五）｜2F 日本橋浜町食事處：蝦卵手卷 20元（原價68元）

5/23（六）｜1F 阿聰師：芋頭酥系列（原味/麻糬/蛋黃）20元/顆（原價60元）

5/24（日）｜2F 大河屋：醬烤百頁豆腐 20元/串（原價58元）

5/25（一）｜1F 源吉兆庵：黑糖炸饅頭（紅豆內餡）20元/顆（原價40元）

5/26（二）｜2F 咖哩咖哩：日式蝦捲咖哩飯+飲料 20元/份（原價199元）

5/27（三）｜1F 關北紅豆餅：任一口味紅豆餅 20元/份（原價30元）

5/28（四）｜2F 一鼎蚵仔煎：炒麵 20元/份（原價55元）

5/29（五）｜1F 里洋烘焙：維也納麵包 20元/條（原價75元）

5/30（六）｜1F 雪系町：招牌雪山 20元/顆（原價75元）

5/31（日）｜2F 一風堂：一風堂自家製煎餃 20元/6顆（原價110元）

一風堂「煎餃」。圖／微風提供
一風堂「煎餃」。圖／微風提供

日本橋浜町食事處「蝦卵手卷」。圖／微風提供
日本橋浜町食事處「蝦卵手卷」。圖／微風提供

點數暴狂飆20倍！再抽「豪華郵輪雙人遊」

即日起至7/12期間，會員在微風北車單筆消費滿200元以上，就能狂飆點數20倍送。此外，消費滿200元還能自動獲得「20周年限定．麗星郵輪豪華抽」抽獎機會一次，有機會大獎帶走價值超過8萬元的豪華雙人郵輪之旅，消費次數越多，中獎機率越高！

圖／微風台北車站Breeze Taipei Station臉書
圖／微風台北車站Breeze Taipei Station臉書

最強福利！台鐵員工專屬「激省73折」

微風這次也特別推出「台鐵夥伴限定活動」。即日起至7/12，台鐵員工憑員工證並具備微風會員資格，單筆滿200元除了同享點數20倍送，每筆還「加碼再贈200點」（每會員限5筆）。

更狂的是，原本的員工9折優惠可以合併使用，累積優惠最高相當於超殺73折回饋！連抽豪華郵輪的門檻，也特別為台鐵員工下修至100元即可獲得抽獎資格一次，福利拿好拿滿！

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週年慶 微風北車

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