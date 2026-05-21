TTE旅展／馬來西亞館「熊」精彩 馬來西亞最萌吉祥物來臺相見歡

【旅奇傳媒/編輯部報導】歡慶「2026馬來西亞旅遊年」（Visit Malaysia 2026, VM2026），馬來西亞全國各地推出逾300場精彩活動，呼應這項觀光盛事，馬來西亞觀光局將於05/22-05/25日參加「臺北國際觀光博覽會」（Taipei Tourism Exhibition, TTE），於臺北世貿一館 A 區 C421打造「馬來西亞馬上出發 2026, MY Year」主題展館，集結官方吉祥物見面會、馬來西亞傳統舞蹈、海娜手繪體驗、旅遊達人分享與旅展限定優惠，邀請臺灣民眾近距離感受馬來西亞的文化風情與旅遊魅力。

▲馬來西亞館呼應「2026馬來西亞旅遊年」，以「馬來西亞馬上出發 2026, MY Year」為主題。 圖：馬來西亞觀光局／來源

馬來西亞觀光局臺北辦事處處長哈翡之（Hafiz Hazin）表示：「2026馬來西亞旅遊年，馬來西亞在全國各地向國際旅客展現逾300場涵蓋文化、生態、藝術與節慶的重點活動。期盼透過這次臺北國際觀光博覽會，能讓臺灣民眾深刻體會馬來西亞作為『亞洲魅力所在』的多元底蘊，並誠摯邀請大家從旅展開始，『馬』上出發，親自感受馬來西亞的精彩。」

▲2026馬來西亞旅遊年官方吉祥物馬來熊「Wira」（右）與「Manja」（左）將於TTE臺北旅展與民眾相見歡。 圖：馬來西亞觀光局／來源

馬來西亞館「熊」精彩！吉祥物合影、文化體驗限時展開

本次旅展的亮點豐富，「2026馬來西亞旅遊年」吉祥物－馬來熊「Wira」與「Manja」將現身活動舞台，觀眾不僅能與這對可愛的夥伴合影留念，現場更特別邀請來自吉隆坡的當代表演藝術團體 Monokrom Stage Lab（MSL） 來臺演出。MSL 將以當代視角重新詮釋東南亞文化，透過融合馬來、華、印及原住民等多元族群傳統舞蹈，展現馬來西亞豐富的文化生命力。

此外，「馬來西亞館」也準備了別具特色的文化體驗活動，特別邀請海娜手繪老師，現場為民眾免費繪製象徵喜悅與祝福的海娜（Henna / Inai）藝術圖騰，以天然指甲花在手上勾勒精緻紋樣，讓民眾在視聽饗宴之餘，也能將馬來西亞的傳統藝術祝福帶回家。

▲吉隆坡當代表演藝術團體 Monokrom Stage Lab（MSL）將來臺演出。 圖：Monokrom Stage Lab／來源

旅遊達人領路：深度探索馬來西亞多元魅力

為讓臺灣民眾看見馬來西亞更多元的旅遊面貌，馬來西亞觀光局亦特別邀請旅遊達人親臨展館分享，帶領觀眾深入認識馬來西亞的都會風華、多元族群融合的文化魅力、道地美食及熱帶雨林與海島交織而成的自然美景，從城市、美食、文化到生態旅行，一次看見馬來西亞的多元玩法。

▲旅展下單並預付訂金2,000元即可獲得「VM2026」獨家周邊限量禮物。 圖：馬來西亞觀光局／來源

旅展下單限定：獨家吉祥物周邊限量帶回家

馬來西亞觀光局攜手馬來西亞國際航空（Malaysia Airlines）、亞洲航空（AirAsia），以及品冠旅遊、可樂旅遊、世興旅行社等多家航空公司與旅遊業者，推出旅展專屬優惠與多元旅遊產品，方便民眾規劃吉隆坡、檳城、沙巴等熱門目的地行程。凡於旅展4天期間下單購買馬來西亞套裝行程並預付訂金2,000元的民眾，即可獲得馬來西亞吉祥物限量保溫瓶及驚喜包各乙份（限量100組，總價值約1,000元），以及參加總價值破萬元的抽獎活動，將滿滿好禮帶回家。

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