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西門町in89豪華影城宣布熄燈！一甲子陪伴畫下句點
台北市西門町「in89豪華影城」今宣布將營業至本月底，正式結束長達62年的經營，消息一出讓不少影迷相當不捨。
前身為「豪華大戲院」的in89豪華影城成立於1964年，2005年更名為「in89豪華數位影城」，是西門町最具代表性的老牌戲院之一，也陪伴無數台灣觀眾走過不同世代的電影歲月，見證台灣電影與世界影壇超過一甲子的變遷。
隨著in89豪華影城熄燈，昔日被稱為「電影街」的西門町武昌街二段，也將只剩下樂聲影城持續營業，象徵一個時代逐漸落幕。
不少影迷也開始回憶在豪華影城看過的第一部電影、排隊買票的青春時光，以及深夜場、首映會等難忘經歷。
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