統一「4天王複合店」5／22南港試營運！ 7-ELEVEN、康是美、21PLUS、星巴克「愿秀門市」 慶600店滿額抽1兩黃金

捷運板南線又有全新朝聖地標！統一集團複合世代店在南港車站正對面隆重登場，由董事長羅智先與高秀玲親自命名、意義非凡的「愿秀門市」宣布將於5月22日正式試營運、5月24日盛大剪綵！

堪稱「地表最強生活圈」品牌聯合店，不僅齊聚了「7-ELEVEN、康是美、星巴克與21PLUS」四大天王，更同步慶祝康是美與星巴克全台雙雙突破600間店大關，現場狂灑店家獨家優惠，不僅有烤全雞現折、飲品第2杯半價，消費滿額甚至能直接抽「黃金一兩」！

星巴克愿秀門市，全台首創「咖啡三式」。圖／統一集團提供

歡慶全台第600家店，星巴克愿秀門市以女神藝術牆、咖啡花天花與植卉藝術牆打造絕美「第三生活空間」。

推出全台首創「星巴克咖啡三式」獨家體驗，由黑圍裙咖啡大師現場演繹，用同一款豆子打造手沖、冰搖濃縮與冷萃特調3種沉浸式風味。採每日限量預約，一小時僅服務兩組客人（售價680元）。

星巴克愿秀門市，推全球限量熊寶寶。圖／統一集團提供

推出門市限定商品「黑糖風味奶香咖啡」、「特選雲朵泡泡美式咖啡」；全球限量600隻的「紀念600 GIANT熊寶寶」也將於5/24在此限定首賣。

．星巴克優惠： 門市消費滿額即贈「旅行收納袋三件組」或「簡單獨享碗盤組」。

亮點二：康是美愿秀門市｜藥妝新霸主！K-Beauty與超萌mini bar

康是美愿秀門市，全台第600家規模再升級。圖／統一集團提供

全台第600家康是美規模再升級，店數更首度超越屈臣氏！這座美妝旗艦店強攻韓流，設置超大「K-BEAUTY」主題專區。

引進獨家選品CLIO、SISTER ANN、3CE等韓國特色櫃，並獨家導入韓國OLIVE YOUNG自有品牌（BOH+、WAKEMAKE等）。同步升級「mini bar」專區，逾百款精巧mini size新品讓女孩試色不踩雷。

．康是美優惠： 愿秀門市限定「不限金額享85折」；刷中國信託uniopen聯名卡滿額，最高回饋12% OPENPOINT點數。

亮點三：7-ELEVEN 愿秀門市｜首創「智能果昔杯」、不可思議茶BAR

7-ELEVEN 愿秀門市，首創智能果昔杯、不可思議茶BAR。圖／統一集團提供

率先導入全台首創的獨家亮點「智能果昔機」，採杯裝封膜、現場現打；同步設置「OPEN!專區」販售超人氣IP周邊，以及提供逾30款精品飲品的「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」。

．7-ELEVEN優惠：5/22～5/26現打果昔任選第2杯半價（限時5天、限量500杯）。CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL與不可思議茶BAR，單店限定全品項第2杯半價。全台7-ELEVEN同慶優惠，刷uniopen中國信託聯名卡，指定商品結帳滿1,200元現折100元。單筆消費滿1,200元，享精美好禮3選1。

亮點四：21PLUS 愿秀門市｜全台最大烤雞網美牆、通勤族專屬外帶區

21PLUS 愿秀門市，全台最大烤雞網美牆。圖／統一集團提供

顛覆傳統烤雞店，21PLUS 愿秀門市打造了網美必拍全台門市最大的「烤雞網美牆」與楓樹落地窗座位區，利用建築結構貼心設計了外帶客席等候區。

．21PLUS優惠：5/22～5/30限時9天，臨櫃點餐享21香草烤全雞優惠價343元、烤半雞174元、烤雞腿86元。

必搶好康|愿秀門市限定聯合驚喜

5/22～5/26期間，於上述4大品牌愿秀門市單筆消費滿600元，即贈60點OPENPOINT點數；累計消費滿1,200元，即可獲得抽獎券一張，有機會抽中「黃金一兩」！

統一集團「愿秀門市」

．地址： 台北市南港車站正對面

．營運時間： 5月21日試營運體驗、5月22日開幕（星巴克與康是美剪綵為5月24日）

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