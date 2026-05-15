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吉伊卡哇粉絲尖叫！ 「CHIIKAWA DAYS台北特展」7月華山登場 「台灣夜市限定」首發周邊珍奶、滷肉飯超萌 購票攻略快看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／0% Taipei
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粉絲尖叫！ 日本超人氣IP《吉伊卡哇》真的要來台灣辦大型特展了！「CHIIKAWA DAYS」特展去年在香港引爆排隊狂潮，確認將在今年7月正式進駐台北華山，更驚喜祭出全球首發的「台灣夜市」限定主題，絕對會讓粉絲們買到剁手、拍到手機沒電！

圖／0% Taipei
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最療癒的吉伊卡哇宇宙直接搬來台北！「CHIIKAWA DAYS 台北特展」將以同等規格再現香港站的超人氣內容，不僅還原讓人少女心炸裂的經典場景，還規畫了多款巨型立體裝置與趣味互動體驗，將實體走進吉伊卡哇的「可愛全日常」。

圖／0% Taipei
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絕不可錯過全球首發「台灣夜市主題」，直接把小可愛們吉伊卡哇、小八貓、兔兔等經典角色，統統等台灣在地夜市文化結合，有人手一杯的珍奶、香噴噴的滷肉飯，還有夜市必吃的QQ地瓜球等，成為特展限定的台灣獨家元素！

圖／0% Taipei
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夢幻特展將於7月4日至9月27日在華山1914文創園區「東2館四連棟」盛大登場！為了體貼熱情排隊的粉絲，主辦單位特別規劃在7/4至7/31首月期間，提早於早上10:00開館營業，8/1之後則調整為11:00開館，每天都一路開到晚上19:00，讓大家逛個過癮。

特展門票將分兩波開賣：內含超萌好禮的「特典套票」將於5月23日中午12:00率先線上啟售；「一般門票」則於6月6日中午12:00開搶。特別注意的是， 7月4日至6日的展出首三日完全不開放現場販售當日券，想第一時間衝展的人絕對要先上網預約購票，免得撲空會哭哭！

圖／0% Taipei
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「CHIIKAWA DAYS台北特展」活動資訊

．活動日期：2026/7/4 (六) – 9/27 (日)

．活動地點：華山1914文創園區 東2館四連棟 (台北市中正區八德路一段1號)

．營業時間：7/4 - 7/31 10:00 - 19:00、8/1 - 9/27：11:00 - 19:00

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