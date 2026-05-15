連3天「故宮」全台免費參觀！ 518國際博物館日「南北鎮館之寶」必看、新故宮願景曝光：大紅門可望重現

想看「翠玉白菜」跟「肉形石」的朋友快筆記！迎接518國際博物館日，國立故宮博物院祭出超狂驚喜，5/16起連續三天南北院區「免費參觀」。此外，受矚目的「新故宮計畫」也有新進展，未來不僅大廳要推高氣勢，還要讓傳說中的「大紅門」華麗歸來！

故宮即將在今年下半年啟動第4次典藏文物大盤點。圖為故宮外觀。（聯合報記者潘俊宏／攝影）

連續三天！故宮南北院區「0元免費入園」

圖／故宮南院提供

因應「518國際博物館日」，故宮博物院宣布自5月16日、17日、18日連續3天，無論是台北的北部院區（第一展覽館）還是嘉義的南部院區，同步開放免費參觀，快趁著週末帶全家人來一場藝術洗禮。

別跑錯！「翠玉白菜」在南、「肉形石」在北

「翠玉白菜」在南、「肉形石」在北。圖／故宮提供

想要一睹兩大超人氣國寶的風采，出發前一定要看清楚地點！「清 肉形石」在北部院區第一展覽館302陳列室，展期至5月31日。「清 翠玉白菜」目前坐鎮南部院區的S302「人氣國寶展」，預計展出至6月7日。讓中南部的粉絲不用北上也能近距離觀賞白菜的晶瑩剔透！

新故宮願景曝光！「大紅門」氣勢可望重現

國立故宮正館整建工程願景模型，最大特色將更高挑開闊 、大廳明亮。記者蘇健忠／攝影

新故宮計畫。圖／故宮提供

故宮正館整建工程近期備受討論，蕭宗煌院長直言，目前故宮入口大廳天花板較低，缺乏國際博物館的宏偉氣勢。最新的「新故宮計畫」重點如下，預計將與觀光、建築、文化資產保存等相關領域專家學者進行意見交流，完成修正計畫後再次送審。

．推高空間感：挑高入口大廳，打造世界級的迎賓氣度。

．重現大紅門：讓2樓原始的「大紅門」再次露出，連結歷史情懷。

．減法設計： 修正方案已降低大廳屋頂體積，確保玻璃帷幕不遮蔽正館的古典裝飾細節，與歷史建築和諧共存。

友善升級！「無障礙通道」工程即將啟動

新故宮計畫。圖／故宮提供

故宮也將落實「友善共融」精神。為了提供更優質的參觀動線，至善入口的無障礙通道工程即將展開。故宮坦言，為了保護文物安全，原定部分展覽將暫時順延，但這一切都是為了邁向「故宮100+」的專業與永續服務。

至5/31前，在故宮正館公開已展示整建願景圖與模型，5/22還將舉辦專家論壇。想搶先看未來故宮模樣的民眾，快趁著這波免費參觀前去一探究竟吧！

國立故宮博物院

．地址：臺北市士林區至善路二段221號

．時間：09:00-17:00

國立故宮博物院南部院區

．地址：嘉義縣太保市東勢里故宮大道888號

．時間：平日09:00-17:00、周六日：09:00-18:00

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