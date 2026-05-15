年輕世代重新詮釋文化 5/18「國際博物館日」中台世界博物館「博物策動」開展

【旅奇傳媒/編輯部報導】博物館是什麼？它能做什麼？這一次，由學生來回答。「中台世界博物館」響應2026年「國際博物館日」，推出「博物策動：策展人徵選活動」，邀請學生以年輕世代的視角重新詮釋文化變遷，微型展示於05/12-05/24展出，本館售票大廳與木雕分館免費開放參觀。

▲「博物策動」展示現場（2025），觀眾在本館售票大廳駐足瀏覽學生策展作品。今年展示同步於本館售票大廳及木雕分館絲路走廊展出。 圖：中台世界博物館／提供

2026年「國際博物館日」以「博物館聯結歧異的世界」（Museums Uniting a Divided World）為主題，呼應全球博物館在多元文化並存時代所扮演的橋樑角色。「中台世界博物館」響應這項全球串聯行動，舉辦策展人徵選活動，鼓勵學生走進博物館、研究館藏，進而產出屬於自己世代的展覽論述。

▲「518國際博物館日－博物策動」主視覺。 圖：中台世界博物館／提供

本年度共選出五組獲獎作品，即將於本館售票大廳及木雕分館絲路走廊同步展出：

金獎｜《跟著玄奘法師去旅行》

銀獎｜《「瓔」得漂亮，「坐」得Chill！菩薩跨時空的 Fashion Show》

銅獎｜《普賢菩薩的坐騎：揭開六牙白象的神秘面紗》

佳作｜《非真非幻：佛教中的公案與動物圖像》

評審特別獎｜《用設展說故事，談〈一瞬一旅〉》

從玄奘法師的文化旅程、菩薩造像的跨時代美學，到動物在佛教圖像中的象徵意義，學生策展人以當代視角切入館藏，讓文物不再只是靜靜陳列的歷史，而是與當下生命經驗產生對話的媒介。透過「博物策動」的展示平台，「中台世界博物館，讓年輕的聲音被看見，也讓博物館成為不同世代與文化之間對話與連結的重要場域。

・展示期間：2026/05/12（二）-05/24（日）

・展示地點：中台世界博物館－本館售票大廳、木雕分館絲路走廊

・參觀費用：免費（05/01-08/31兩館全面免費入館）

※中台世界博物館（本館）與木雕分館，05/01-08/31連續四個月全面免費入館，歡迎把握機會蒞臨參觀。

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