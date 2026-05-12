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慶祝淡江大橋通車！淡水禮萊國賓「299元電影套票」限時1個月開搶 淡水人先衝了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
淡水禮萊國賓祭出「299元電影套票」慶祝淡江大橋開通！圖／滬尾藝文休閒園區提供
淡水禮萊國賓祭出「299元電影套票」慶祝淡江大橋開通！圖／滬尾藝文休閒園區提供

備受矚目的「淡江大橋」今(5/12)終於開通了！ 慶祝這座國際級地標落成，位於滬尾藝文休閒園區內的「淡水禮萊國賓影城」也祭出超佛心的通車慶優惠，讓民眾用超值價格看場好電影

<a href='/search/tagging/1013/淡水禮萊國賓影城' rel='淡水禮萊國賓影城' data-rel='/1013/253494' class='tag'><strong>淡水禮萊國賓影城</strong></a>套票優惠。圖：滬尾藝文休閒園區／提供
淡水禮萊國賓影城套票優惠。圖：滬尾藝文休閒園區／提供

隨著淡江大橋完工，未來民眾前往淡水看電影、逛街將變得更快速便利！ 淡水禮萊國賓影城宣布自5月12日起至6月11日，展開為期一個月的「淡江大橋通車慶」活動。

只要是國賓影城會員，就能以299元的超值價格購入「通車慶套票」，內容相當有誠意，包含：電影票乙張、小份爆米花，以及中杯碳酸飲料，換算下來，幾乎等於買電影票就送餐飲，須注意的是，每位會員限購2組。

淡水禮萊國賓影城套票優惠。圖：滬尾藝文休閒園區／提供
淡水禮萊國賓影城套票優惠。圖：滬尾藝文休閒園區／提供

趁著淡江大橋剛開通，不妨規劃一趟淡水小旅行，先到橋上欣賞壯闊的海天一色，再到滬尾藝文休閒園區的國賓影城吹冷氣看大片，享受悠閒的午後時光。

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淡江大橋 淡水 電影 滬尾藝文休閒園區 淡水禮萊國賓影城

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