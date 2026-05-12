快訊

史上最高罰款！10家分行內鬼勾結詐團 金管會重罰台中商銀3200萬元

中華郵政全台ATM大當機！提款、轉帳均無法使用…網銀顯示維護中

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「3女將共同承擔」

台電80週年免費特展！ 退役電表化身「千千杯、瓦瓦碗」 內藏回憶密碼「19468」復刻超質感美物

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

文青迷快追！ 再平凡不過的電表、電纜線，竟然能搖身一變成為餐桌上的藝術品？台電適逢成立80週年，特別推出令人驚豔的「退役材料再製計畫」，打造成極具溫潤質感的「千千杯」與「瓦瓦碗」。更有為期一個月的「免費特展」，成為5月份台北最有質感的打卡亮點！

圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

➤退役電表復刻「千千杯、瓦瓦碗」回憶密碼

圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

這次最受矚目的莫過於「千千杯」與「瓦瓦碗」！台電收集全台5000具功成身退的機械電表，將其玻璃外蓋重新熔煉，淬煉出帶有微光美感的透明器皿。

圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

細節控一定會愛死！「瓦瓦碗」特別刻印了電表經典的 5 組數字圓盤，指針刻度停在「19468」，這可不是亂排的數字，而是象徵台電自1946年成立至今、守護台灣80年的電力密碼。搭配以電表盤面為靈感的「不鏽鋼碟」，擺在餐桌上簡直像置身高級藝廊。

圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

➤工業風掛鉤、限定徽章　電纜線這麽時髦

圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

連傳輸萬家燈火的「電纜線」也迎來第二春，台電將電纜線鎔鑄成「萬用掛鉤」，不僅保留了線材原有的天然紋理，更致敬了第一線維修人員的作業安全掛鉤。這款掛鉤兼具鑰匙圈與背包掛件功能，每一件都擁有專屬的歲月印記，加上80週年限定紀念徽章，電力粉真的會瘋掉！

圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

➤台北 5 月限定特展！「白噪音」也能變電音

圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

台電特別在和平東路辦公室禮堂舉辦《60Hz STEREO/RETRO：千瓦之後 ∞ 電氣回聲》特展。現場最酷的是由退役零件打造的音響系統，將發電廠機組運轉的機械聲重構成電子音樂，讓參展者在感官上徹底沉浸於電氣共振中。

圖／台電文創提供
圖／台電文創提供

現場也同步展出歷年經典作，像是日月潭底泥製成的杯墊、變電箱改製的作品等，讓大家一睹這些美物的真面目。展期僅到5月31日，重點是「免費參觀」，快揪文青控們一起去感受日常美學的震撼。

【 60Hz STEREO/RETRO：千瓦之後 ∞ 電氣回聲】

．日期：2026年5月2日 – 2026年5月31日

．時間：11:00 - 17:00（每週一、二休展）

．地址：台北市大安區和平東路41巷 （台電和平東路辦公室禮堂）

．交通方式：捷運古亭站5號出口步行約5分鐘

．費用：免費入場

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台電 展覽 文青

相關新聞

台電80週年免費特展！ 退役電表化身「千千杯、瓦瓦碗」 內藏回憶密碼「19468」復刻超質感美物

台電80週年特展推出「千千杯」與「瓦瓦碗」，以退役電表材料再製，展現工業廢棄物轉化的美學。特展於5月2日至31日在台北舉行，免費參觀，並透過音響系統重構電氣聲音，吸引文青前來打卡。

新蘭粉絲衝了！《名偵探柯南》TV動畫播放30週年展「海外首站」5大展區、巨型公仔、警校五人組必拍

《名偵探柯南》TV動畫慶祝30週年，首場海外展覽於台灣新光三越登場。展區包括動畫製作幕後、巨型公仔、限定周邊等，入場採預約制，觀展贈送收藏卡，活動從5月9日持續至6月21日。

「全家場景積木」第二彈來了！買FamiCollection指定商品限量加價購

全家便利商店去年推出即引爆蒐集熱潮的「全家」場景積木「蜂蜜水」款，迅速完銷，今年再推第二彈限量場景積木「鹼性離子水」款，即日起至5月26日凡購買指定FamiCollection商品任選3件並加價59元

新北人要衝！ 百貨母親節「300秒低空煙火」5/8璀璨登場 K歌傳情、驚喜抽獎、150坪親子樂園試營運

新莊宏匯廣場將於5月8日舉辦「尊寵女王節」，當晚19:30起有KTV歌唱大賽及21:00有300秒璀璨煙火表演。消費滿額可獲優惠及獎品，另引進150坪親子樂園試營運，成為周末親子好去處。

《埃及木乃伊—永生傳說》登台！早鳥優惠350元開搶，票價與觀展重點1次公開

國立歷史博物館將於2026年舉辦《埃及木乃伊—永生傳說》展，探索古埃及的死亡信仰，展品超過百件，早鳥票NT$350即日起開賣。展期為6月18日至9月28日，包含木乃伊真跡及彩繪棺木等文物。

高雄人快衝！ 可憐可愛「褲褲兔」快閃店進駐夢時代 轉轉蜂蜜蛋糕、倒楣場景+拍貼機必玩、超萌周邊全攻略

高雄可愛的「褲褲兔快閃店」正式進駐夢時代，展現人氣周邊商品和互動區域，如紙箱貓咪牆與蜂蜜蛋糕區，吸引粉絲友好參觀。滿799元即送限量明信片，更有機會獲得精品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。