台電80週年免費特展！ 退役電表化身「千千杯、瓦瓦碗」 內藏回憶密碼「19468」復刻超質感美物

文青迷快追！ 再平凡不過的電表、電纜線，竟然能搖身一變成為餐桌上的藝術品？台電適逢成立80週年，特別推出令人驚豔的「退役材料再製計畫」，打造成極具溫潤質感的「千千杯」與「瓦瓦碗」。更有為期一個月的「免費特展」，成為5月份台北最有質感的打卡亮點！

圖／台電文創提供

➤退役電表復刻「千千杯、瓦瓦碗」回憶密碼

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這次最受矚目的莫過於「千千杯」與「瓦瓦碗」！台電收集全台5000具功成身退的機械電表，將其玻璃外蓋重新熔煉，淬煉出帶有微光美感的透明器皿。

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細節控一定會愛死！「瓦瓦碗」特別刻印了電表經典的 5 組數字圓盤，指針刻度停在「19468」，這可不是亂排的數字，而是象徵台電自1946年成立至今、守護台灣80年的電力密碼。搭配以電表盤面為靈感的「不鏽鋼碟」，擺在餐桌上簡直像置身高級藝廊。

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➤工業風掛鉤、限定徽章 電纜線這麽時髦

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連傳輸萬家燈火的「電纜線」也迎來第二春，台電將電纜線鎔鑄成「萬用掛鉤」，不僅保留了線材原有的天然紋理，更致敬了第一線維修人員的作業安全掛鉤。這款掛鉤兼具鑰匙圈與背包掛件功能，每一件都擁有專屬的歲月印記，加上80週年限定紀念徽章，電力粉真的會瘋掉！

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➤台北 5 月限定特展！「白噪音」也能變電音

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台電特別在和平東路辦公室禮堂舉辦《60Hz STEREO/RETRO：千瓦之後 ∞ 電氣回聲》特展。現場最酷的是由退役零件打造的音響系統，將發電廠機組運轉的機械聲重構成電子音樂，讓參展者在感官上徹底沉浸於電氣共振中。

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現場也同步展出歷年經典作，像是日月潭底泥製成的杯墊、變電箱改製的作品等，讓大家一睹這些美物的真面目。展期僅到5月31日，重點是「免費參觀」，快揪文青控們一起去感受日常美學的震撼。

【 60Hz STEREO/RETRO：千瓦之後 ∞ 電氣回聲】

．日期：2026年5月2日 – 2026年5月31日

．時間：11:00 - 17:00（每週一、二休展）

．地址：台北市大安區和平東路41巷 （台電和平東路辦公室禮堂）

．交通方式：捷運古亭站5號出口步行約5分鐘

．費用：免費入場

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