新蘭粉絲衝了！《名偵探柯南》TV動畫播放30週年展「海外首站」5大展區、巨型公仔、警校五人組必拍

免飛日本！《名偵探柯南》TV動畫正式迎來30週年，為慶祝這個里程碑，首場海外展演就選定在台灣，自5/9起強勢登陸新光三越台北信義新天地 A11。重現經典名場面、展出珍貴的設計原稿、角色配音牆以及限定咖啡與周邊，統統要追！

圖／名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展提供

5大展區揭開「動畫背後真相」！

圖／名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展提供

展覽以「動畫製作幕後」為核心，精心規劃企劃、分鏡、作畫、配音及主題曲 5 大領域。粉絲一踏入展區，就能在「INTRODUCTION」透過影像瞬間穿越 30 年時光隧道，回顧歷代開場畫面。

圖／名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展提供

現場還設置了「配音展區」，只要拿起耳機，就能聆聽柯南在動畫中不同層次的「喜怒哀樂」經典嗓音！

CP粉必拍！新一小蘭、平次和葉巨型公仔

圖／名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展提供

最受矚目的拍照點「MEMORY SCENE」！這裡集結了 30 年來的精彩名場面，更特別打造了「新一與小蘭」、「平次與和葉」兩對超人氣 CP 的立體公仔供粉絲合影。

圖／名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展提供

會場還陳列了穿上華麗禮服與西裝的角色人形立牌，包括主角群、黑暗組織、安室透以及帥氣的「警校五人組」，絕對讓粉絲拍到記憶體爆炸！

圖／名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展提供

不只如此，展場更別出心裁地準備了「放大鏡道具」，邀請大家化身小偵探，在展區角落尋找驚喜彩蛋。

台日同步限定周邊！抽卡機、Café Stand 必收藏

特別引進日本話題商品，包括極具藝術感的「分鏡馬克杯」、手繪感十足的「賽璐珞風資料夾」以及 30 週年限定畫冊。現場更同步引進台灣首度登場的「抽卡機」，絕不能錯過！

貼心設置了 Café Stand，推出馬卡龍、瑪德蓮等甜點與風味水果茶。最吸睛的是，只要消費即可獲得「2026 專屬收藏卡」等特典，讓你還能帶回滿滿的紀念品！

圖／名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展提供

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【名偵探柯南 TV動畫播放 30週年紀念展】

．展出日期： 2026/05/09 (六) ～ 06/21 (日)

．地點： 新光三越台北信義新天地 A11 6F 信義劇場

．入場方式： 採預約制入場（觀展即贈精選收藏卡，共 6 款隨機贈送）

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