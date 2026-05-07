新北人要衝！ 百貨母親節「300秒低空煙火」5/8璀璨登場 K歌傳情、驚喜抽獎、150坪親子樂園試營運

新北人必衝！ 迎接母親節，新莊生活地標「宏匯廣場」強勢推出「尊寵女王節」超狂優惠，更將於5月8日（五）晚間施放長達300秒的璀璨煙火秀，現場還有KTV 歌唱大賽，以及全新進駐的千萬級親子樂園，邀請親子們歡慶同樂！

宏匯廣場去年廣受好評的煙火秀今年再度升級！5月8日活動壓軸於晚間21:00施放「300秒低空煙火」照亮新莊夜空；「璀璨煙火夜．馨動傳情 KTV」將於晚間19:30在一樓生活舞台盛大登場，今年首度結合KTV歌唱大賽，讓愛表演的在地高手同台競技，用最動人的歌聲向媽媽表白。

長達300秒的璀璨煙火秀。圖／宏匯廣場提供

第二波「尊寵女王節」回饋至5/10前，全館當日累計滿3,000元就送300元（抵用券）；鎖定數位媽咪的3C需求，單筆滿10,000元再贈500元。更誘人的是，活動期間消費滿3,000元，還有機會抽中價值236,000元的「璽星珠寶.天使之淚鑽戒」及頂級按摩椅、奢華家庭揚聲器、沙發及易眠床墊。

圖／宏匯廣場提供

家長注意！宏匯廣場引進全新室內親子空間「享樂園」，主打150坪大空間與千萬級裝修，高質感空間設計讓爸媽也能放鬆。5月8日試營運期間享優惠票價，且「入園不限時」，絕對是週末遛小孩的首選地點。

全新室內親子空間「享樂園」。 圖／宏匯廣場提供

5月8日若當天無法親臨現場，官方 Facebook 也將於20:55同步直播300秒低空煙火，讓你線上也能感受震撼火樹銀花。

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