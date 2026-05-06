《埃及木乃伊—永生傳說》登台！早鳥優惠350元開搶，票價與觀展重點1次公開

想探索「死亡之後」的秘密？由國立歷史博物館攜手國際單位推出的年度大展《埃及木乃伊—永生傳說》，將於2026年6月18日至9月28日在台北登場，集結超過百件來自義大利佛羅倫斯國立考古博物館的珍貴文物，帶領觀眾深入古埃及神祕的永生信仰。

圖／國立臺灣歷史博物館與時藝官網

本次展覽聚焦古埃及人對「來世」的想像，展出包含木乃伊真跡、彩繪棺木、聖甲蟲、護身符及喪葬石碑等經典文物，完整呈現防腐技術與靈魂重生觀念，是暑假不可錯過的台北室內展覽亮點。

票價一次看！早鳥、預售到展期優惠完整整理

主辦單位同步公布完整票價機制，民眾可依時間與身分選擇最優惠方案：

* 早鳥票：NT$350（2026/04/30–05/14限時開賣）

* 預售票：NT$400（2026/05/15–06/17）

* 雙展聯票：NT$1,100（含木乃伊展＋VR體驗）

* 展期全票：NT$500

* 優待票：NT$450（學生、兒童等適用）

* 敬老票：NT$250（65歲以上）

* 青春票：NT$100（限13–22歲文化幣使用）

* 免票：未滿6歲兒童與身障者等資格適用

圖／國立臺灣歷史博物館與時藝官網

此外，現場另提供語音導覽租借服務，每次160元，預售或早鳥購票者享第二台半價優惠。

台北暑假必訪展覽 穿越千年文明

《埃及木乃伊—永生傳說》不僅是文物展，更是一場跨越千年的文化體驗。透過精緻展件與策展敘事，觀眾可一窺古埃及人如何以棺木、卡諾皮克罐與沙布提人偶守護亡者，實現「永生」的終極願望。

圖／國立臺灣歷史博物館與時藝官網

圖／國立臺灣歷史博物館與時藝官網

圖／國立臺灣歷史博物館與時藝官網

展覽地點位於國立歷史博物館（台北市中正區南海路49號），每日10:00至18:00開放。隨著早鳥票正式開賣，預期將掀起一波搶票熱潮，建議有興趣的民眾提早規劃行程，把握最優惠價格入場。購票頁面請查詢「時藝」官網。

圖／國立臺灣歷史博物館與時藝官網

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