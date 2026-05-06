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高雄人快衝！ 可憐可愛「褲褲兔」快閃店進駐夢時代 轉轉蜂蜜蛋糕、倒楣場景+拍貼機必玩、超萌周邊全攻略

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／褲褲兔快閃店提供
圖／褲褲兔快閃店提供

被可愛暴擊！ 在日本擁有超高人氣，以「倒楣卻努力」的可憐魅力橫掃全台的「褲褲兔（おぱんちゅうさぎ）」，繼台北場大成功後，這次終於要正式巡迴到高雄啦！地點就選在超好逛的時代百貨高雄店，超級反差萌讓人忍不住想把它抱入懷中！

圖／褲褲兔<a href='/search/tagging/1013/快閃店' rel='快閃店' data-rel='/1013/220554' class='tag'><strong>快閃店</strong></a>提供
圖／褲褲兔快閃店提供

高雄快閃店除了保留超夯的「紙箱貓咪牆」與「網美街拍哈哈鏡區」外，還特別加碼了全新「蜂蜜蛋糕區」。將人氣周邊「轉轉壓克力立牌」直接等比例放大，粉絲可以親手轉動裝置並拍出逗趣合照。此外，店內外也重現了漫畫中的經典情境，像是「被棒球砸破的窗戶」、「掉到地上的食物」，滿滿的細節體現褲褲兔的崩潰日常！

圖／褲褲兔快閃店提供
圖／褲褲兔快閃店提供

繼台北站後，現場再度設置 2 款套色印章，只要搭配專屬明信片，就能層層蓋出獨一無二的褲褲兔色彩。此外，原本只在扭蛋機出現的小方形印章也來到高雄，無論蓋在記事本還是便條紙都療癒感十足。

圖／褲褲兔快閃店提供
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圖／褲褲兔快閃店提供
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褲褲兔要來搶錢啦！這次周邊種類超齊全，從軟萌的絨毛抱枕、毛毯、娃娃，到日常穿搭必備的 T恤、包包、帽子與襪子 通通有。現場更設有拍貼機與姓名貼紙機，讓大家能與這位倒楣小天才留下專屬回憶。

圖／褲褲兔快閃店提供
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圖／褲褲兔快閃店提供
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粉絲必搶的專屬好康快看，單筆滿799元，送高雄站限定隨機明信片（共2款，送完為止）；單筆滿999元，加價147元即可入手「限量肩揹大提袋」；滿500元享期間商品加購、滿399元玩抽抽樂，社群打卡還有機會換精美貼紙。

圖／褲褲兔快閃店提供
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《褲褲兔快閃店》

．日期：即日起 – 2026年6月9日（二）

．地點： 時代百貨高雄店 1F

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快閃店 褲褲兔

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