百貨首創「16公尺空中飛梯」要掰了！台中「老牌百貨」再更名 1資格「免費暢溜」 在地人嘆：靈魂要沒了

台中百貨「標誌性地標」要掰了！百貨商場內「長達16公尺飛梯」即將畢業，業者特別開放5月「免費暢溜」，玩越多次賺越多。

iFG遠雄台中店。圖／iFG遠雄台中店官網

台中東區「大魯閣新時代購物中心」更名多次，現由遠雄集團經營，並於4/30正式更名為「iFG遠雄廣場台中店」，百貨小編表示「雖然換了名字，但大家想叫我德安、新時代還是火車站旁邊都沒問題，只要記得來逛就好」吸引在地網友留言，紛紛回應「有點熟悉的陌生人」、「不要騙！你們是德安百貨」。

而位於百貨2F、3F的標誌性設施「空中飛梯」也宣布「這次是真的要說再見了」，特別祭出iFG遠雄會員限定活動，5/1至5/31，會員可享2F、3F飛梯免費暢溜，能夠溜完一次接著一次。3F飛梯全長約16公尺、垂直高度達9.4公尺，從3樓滑到1樓只要9秒，能體驗速度快感，原價玩1次90元，現在能免費暢玩，可說是玩越多賺越多。

2F和3F這兩座飛梯是首創的百貨內「螺旋溜滑梯」，別具特色與百貨代表性，如今飛梯即將畢業，也令不少在地人惋惜「這樣商場就沒有什麼特色了」、「靈魂要沒了」、「特色溜滑梯都花錢蓋了 拆了還要再花一筆錢 不如留著」。

圖／Ifg遠雄台中店粉專

圖／Ifg遠雄台中店粉專

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