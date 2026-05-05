日本機票只要99元！ 限時4天「線上旅展」中午12點開搶 星宇曼谷4999 熱門飯店、韓國一日遊買1送1
準備好拚手速！旅遊平台Trip.com宣布自今（5）日中午12點起，展開為期4天的線上旅展，祭出史上最狂優惠。首波主打「日本單程機票99元起」，更攜手星宇航空推出多條熱門航線快閃價，連住飯店、買一日遊行程都有買1送1等好康快追！
首日快閃：東京大阪機票99元起 領券最高現折2000元
活動開跑首日，5月5日即進入激戰！中午12點搶先開搶台北直飛東京、大阪、沖繩單程機票，最低僅需99元起；12點30分則由街口支付會員接力，挑戰999元起飛往福岡、札幌、香港等城市。此外，搶票前別忘了先領折扣碼，Visa卡友預訂飯店或機票，最高可享2,000元折抵優惠，疊加折扣省上加省。
星宇航空強強聯手！曼谷4999、機加酒5555現省七千
5月6日進入「機票日」，重點鎖定星宇航空獨家優惠。台北來回香港、澳門 3,999 元起，熱門的曼谷航線也只要 4,999 元。想要機酒一起搞定的人，當天中午開賣的「台北－沖繩 3 天 2 夜機加酒」每人僅需 5,555 元起，換算下來最高現省近 7,000 元，非常適合暑假親子遊或閨蜜輕旅行。
下榻日本飯店只要99元！台韓熱門住宿驚爆價
5月7日飯店日則是全台「飯店控」的戰場。日本控必搶位於難波車站對面的「相鐵 FRESA INN 大阪難波車站前」，一晚只要驚人的99元；沖繩那霸柔婕閣飯店也只要999元。晚間則輪到韓國與台灣飯店上場，包括台南禧榕軒、礁溪麒麟飯店等，每晚999元即可入住，平日最高可省下3,000元。
壓軸票券買一送一！一日遊、eSIM、交通票券全入列
5月8日最後一天由「票券日」收尾，共計80種限量票券登場。包含首爾AREX快線、釜山慶州一日遊、澎湖吉貝島一日遊等49種票券統統「買一送一」。想要去香港迪士尼或海洋公園的旅客，也能鎖定半價優惠票。此外，多國eSIM更推出一口價方案，解決出國最煩惱的上網需求。
同場加映
不只Trip.com，旅遊平台 Klook 也同步發力！即日起至6月14日推出會員升級方案，最高享5倍點數回饋，加碼提供免費機場接送服務。即起至5月6日「月月加碼狂歡日」，更祭出海外樂園5折、eSIM50元吃到飽等超殺方案，打算暑假出遊的民眾千萬要把握這波黃金促銷期。
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