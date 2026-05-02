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「罐頭豬LuLu」快閃進駐新竹巨城！「豬式會社」登場打造療癒系職場，活動、優惠與商品1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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全台上班族迎來一場結合療癒與幽默的期間限定展演！人氣角色罐頭豬LuLu首度以「上班族」形象現身，於新竹遠東巨城購物中心打造沉浸式快閃空間「豬式會社」，活動自即日起起至6月1日展開，透過情境式場景與互動體驗，轉化職場壓力為輕鬆幽默的觀展樂趣，吸引粉絲與旅遊客群前往朝聖。

圖／業者提供
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沉浸式職場場景還原　從通勤到辦公日常引發共鳴

本次展區以「上班人生」為主軸，重現辦公室日常與通勤情境，打造高度共感的沉浸式體驗。一進場即可見到高達168公分的LuLu大型裝置，手抱文件、神情疲憊卻努力工作的模樣，成為現場焦點。場內同步規劃多處打卡區，包含捷運擁擠畫面、電梯人潮與主管叮嚀等職場片段，搭配經典語錄呈現，讓參觀者在趣味互動中找到自身投射。

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此外，「社畜照相館」與主題扭蛋機也成為熱門亮點，透過拍照與隨機抽取商品的方式，讓民眾在輕鬆氛圍中釋放壓力，增添參觀趣味。

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限時優惠與互動活動齊發　打造完整快閃體驗

配合活動開幕，現場同步推出多項限時優惠。開幕首四日（4月30日至5月3日），凡消費不限金額即可獲得「離職集點卡」，每日限量發送；單筆消費滿千元並完成指定社群追蹤，即可獲得限定收藏卡。另設有滿額贈與加價購方案，提供多款角色周邊商品，提升購物體驗。

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扭蛋機則以多層級獎項設計，從收藏公仔到實用周邊皆涵蓋其中，增加參與互動的驚喜感。主題商品亦同步開賣，包括盲盒與毛絨掛件等系列商品，滿足粉絲收藏需求。

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商品價格與完整優惠一次看　限量好禮與扭蛋玩法同步公開

本次快閃店自4月30日起開賣多款限定商品，包括「上班豬事多系列盲盒」每盒售價360元、「我的上班夥伴系列毛絨螢幕掛件（盲盒）」每盒300元；現場另設「豬多續命扭蛋機」，每次300元，獎項分為多個等級，最高等級特別賞機率約2%，包含聯名限定款，另有A至G賞不等，涵蓋毛絨公仔、掛件、卡套與盲盒等多樣商品，強化收藏與娛樂性。

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優惠部分，除首四日贈送「離職集點卡」外，單筆消費滿1,000元並完成官方Instagram與LINE帳號追蹤，可獲得「LuLu甜蜜時光收藏卡」一包；滿額贈門檻則分為1,500元贈不倒翁盲盒、2,500元贈毛絨掛件、5,000元贈限定吊卡，各門檻擇一兌換且數量有限。此外，消費滿800元可加價100元購買泰迪MINI珍珠歐泊，滿1,000元則可加價200元入手限定購物袋，整體優惠設計結合收藏與實用性，預期將帶動粉絲搶購熱潮。

整體而言，「豬式會社」不僅為粉絲打造拍照打卡據點，也延伸為一處結合購物、娛樂與情緒紓壓的城市微型旅遊場域。隨著勞動節連假與初夏出遊熱潮到來，預料將成為新竹地區熱門的室內休閒新選擇。

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