6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包 最高現省1500元、全台12大博物館免門票攻略

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2026「終身學習券」與「場館通行票」於5/1至5/21登記抽籤。圖／AI生成
2026「終身學習券」與「場館通行票」於5/1至5/21登記抽籤。圖／AI生成

想要進修學才藝、免費逛博物館看展覽的人注意了！ 教育部超狂福利開灑，2026年度「終身學習券」與「館所通行票」於5月1日正式開放登記抽籤，抽中最高能抵免1,500元學分費、能享有全台12處熱門展館「一年內不限次數」免費參觀，手刀開抽囉！

教育部提供5萬4000張「終身學習券」與2萬張「館所通行票」，5月1日開抽。記者董俞佳／攝影
教育部提供5萬4000張「終身學習券」與2萬張「館所通行票」，5月1日開抽。記者董俞佳／攝影

全台瘋搶！2大票券名額「6歲以上就能抽」

為了推廣活到老學到老，教育部今年下重手，將票券名額大幅提升。只要是年滿6歲（民國109年5月1日前出生）且具有中華民國國籍的民眾，通通具備抽籤資格。

．登記時間： 5月1日（五）08:00 至 5月21日止。

．抽籤公告： 5月22日下午開放查詢。

．登記官網： 終身學習票券網

圖／教育部「終身學習票券網」
圖／教育部「終身學習票券網」

「終身學習券」新生舊生都有份 最高現省1500元

圖／教育部「終身學習票券網」
圖／教育部「終身學習票券網」

2026終身學習券加碼至5萬4000張，分為「新生券」與「舊生券」，連目前最夯的「30+大學」與空中大學都能用：

．新生券（36,000張）： 抵免 1,500元（限未曾報名過的學校）。

．舊生券（18,000張）： 抵免 1,000元（限曾報名過的學校）。

．適用場域： 全台90所社區大學、83所樂齡大學、空中大學、30+大學。

．使用期限： 第一波中籤者於5/23至8/15使用。

12大場館「通行票」免費逛一整年 博物館控必收

圖／教育部「終身學習票券網」
圖／教育部「終身學習票券網」

「館所通行票」今年提供2萬個名額。抽中後，從今年7月1日起到明年6月底，以下11個熱門景點通通「免門票」玩到飽，堪稱最受家長青睞的通行證。

．必踩點清單： 國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立歷史博物館、國家鐵道博物館籌備處、國立台灣博物館、國立台灣史前博物館、國立台灣史前博物館南科考古館、國立台灣歷史博物館、國立傳統藝術中心。

．隱藏版福利： 抽中通行票的人，若帶親友同行，前往指定科學類博物館或史前館，同行者可享「團體票」優惠（每次限購6張）

3步驟超簡單「登記攻略」看這裡

1.進入官網： 前往「終身學習票券網」。

2.輸入資料： 填寫姓名、生日、身分證字號、手機。(小撇步：同一門號可幫家中長輩、小孩代領登記)

3.選擇票券： 勾選「終身學習券」及「館所通行票」，每人最多可同時參加2種票券抽籤。

溫馨提醒，這兩類票券都限本人使用，不能轉讓或轉售喔！5/22記得上網查詢自己是不是幸運兒！

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