快訊

兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

「富士X100VI相機」化身城市通行證！造型悠遊卡價格、預購與通路1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／momo提供
圖／momo提供

以城市文化結合設計收藏為主軸，悠遊卡 EasyCard近期推出話題新品——「FUJIFILM富士3D造型相機悠遊卡-X100VI」，以經典隨身相機FUJIFILM X100VI為靈感，打造1:1比例縮小的立體卡面，不僅細節高度還原，觀景窗更加入發光設計，兼具通勤功能與收藏價值，吸引攝影迷與文創族群關注。

圖／momo提供
圖／momo提供

此款悠遊卡延續復古相機美學，將日常交通工具轉化為生活風格的延伸。從外型輪廓到細節質感，皆呈現品牌經典設計語彙，也反映近年台灣票證商品逐步走向文化創意與跨界聯名的趨勢，讓通勤不只是移動，更是一種個人品味展現。

預購資訊方面，官方宣布將於5月1日11:00至5月3日23:59開放限時不限量預購，單價599元，預計9月中旬起陸續出貨，寄出後約7至10個工作天可到貨。購買通路涵蓋統一超商、全家便利商店等實體據點，以及博客來、誠品線上、蝦皮購物與momo購物網等電商平台，提供多元入手選擇。

圖／momo提供
圖／momo提供

隨著設計型悠遊卡持續推陳出新，從角色IP到經典器物皆成創作題材，此次相機造型款再度引發市場話題，也顯示台灣文創設計與日常生活的融合持續深化。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

「富士X100VI相機」化身城市通行證！造型悠遊卡價格、預購與通路1次看

悠遊卡EasyCard推出限量「FUJIFILM富士3D造型相機悠遊卡-X100VI」，以1:1比例立體設計吸引攝影迷。預購將於5月1日至3日開放，單價599元，並透過多元通路購買，融合設計與日常通勤

6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包 最高現省1500元、全台12大博物館免門票攻略

政府將於5月1日開放2026年度「終身學習券」和「館所通行票」登記，抽中者可獲最高1500元學費抵免和免費入館權利。年滿6歲的國民皆可參與登記，名額有限，手刀報名！

連假衝嘉義最強小旅行！ 「2026嘉義咖啡節」連3天免費入場 150攤逛到爆、日韓泰職人咖啡陣容必嚐

「2026嘉義咖啡節」將於5月1日至5月3日在嘉義公園舉行，免費入場並集結150個品牌。現場邀請自日、韓、泰等國的咖啡職人，讓民眾享受多元咖啡體驗及相關活動。

《穿著Prada的惡魔2》上映驚喜！ 全台威秀「戴墨鏡+時尚布景合照」送獨家海報、夢幻周邊「高跟鞋鑰匙圈」快收藏

《穿著Prada的惡魔2》將於4月29日全台上映，威秀影城推出「戴墨鏡 Dress Code」活動，影迷可獲得獨家海報及周邊商品。此外，購票者可享特製組合，增添觀影樂趣。

新光三越進軍北車商場 攜手台鐵打造「城市客廳」串聯南西、站前商圈

台鐵公司今天宣布，台北車站商場經營權招標案由新光三越取得，對此結果，微風廣場表示，對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。新光三越指出，將呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商

比大創還便宜！ 39元平價百貨「達樂星」無預警全台收攤 最後一家「清倉優惠買1送1」快衝

平價百貨「達樂星」無預警宣布全台收攤，僅剩台北一店進行清倉活動，推出全店商品買一送一優惠。因應營運策略調整，其他門市已於4月初陸續歇業，消費者搶購熱潮呼之欲出，活動延長至5月10日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。