「富士X100VI相機」化身城市通行證！造型悠遊卡價格、預購與通路1次看

以城市文化結合設計收藏為主軸，悠遊卡 EasyCard近期推出話題新品——「FUJIFILM富士3D造型相機悠遊卡-X100VI」，以經典隨身相機FUJIFILM X100VI為靈感，打造1:1比例縮小的立體卡面，不僅細節高度還原，觀景窗更加入發光設計，兼具通勤功能與收藏價值，吸引攝影迷與文創族群關注。

圖／momo提供

此款悠遊卡延續復古相機美學，將日常交通工具轉化為生活風格的延伸。從外型輪廓到細節質感，皆呈現品牌經典設計語彙，也反映近年台灣票證商品逐步走向文化創意與跨界聯名的趨勢，讓通勤不只是移動，更是一種個人品味展現。

預購資訊方面，官方宣布將於5月1日11:00至5月3日23:59開放限時不限量預購，單價599元，預計9月中旬起陸續出貨，寄出後約7至10個工作天可到貨。購買通路涵蓋統一超商、全家便利商店等實體據點，以及博客來、誠品線上、蝦皮購物與momo購物網等電商平台，提供多元入手選擇。

圖／momo提供

隨著設計型悠遊卡持續推陳出新，從角色IP到經典器物皆成創作題材，此次相機造型款再度引發市場話題，也顯示台灣文創設計與日常生活的融合持續深化。

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