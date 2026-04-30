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連假衝嘉義最強小旅行！ 「2026嘉義咖啡節」連3天免費入場 150攤逛到爆、日韓泰職人咖啡陣容必嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／嘉義咖啡節提供
圖／嘉義咖啡節提供

咖啡控準備衝一波！今年「2026第四屆嘉義咖啡節」即將在5月1日至5月3日熱鬧登場，場地更首度移師「嘉義公園」。剛好適逢51勞動節連假，現場集結超過150個品牌，更有來自日、韓、泰等15家海外頂尖精品咖啡職人齊聚一堂，來場跨國級、最Chill的咖啡旅行！

2026嘉義咖啡節5/1免費入場。圖／嘉義咖啡節提供
2026嘉義咖啡節5/1免費入場。圖／嘉義咖啡節提供

邁入第4屆的「2026嘉義咖啡節」規模更勝以往，除了有近期討論度超高的嘉義藝術節皮克敏活動可以同遊，咖啡節現場更劃分為四大主題區，包括專攻精品咖啡本質的「+1Presso 選物區」、展現嘉義在地風格的「城市咖啡生活區」、甜點控必逛的「風味實驗所」，以及充滿文青氣息的「咖啡之外的必要搭配」手工藝區。超過150個品牌攤位，讓民眾一邊品味咖啡香，一邊享受慢活時光。

Because Coffee Brewers。圖／嘉義咖啡節提供
Because Coffee Brewers。圖／嘉義咖啡節提供

最大的亮點莫過於「15間海外品牌」的強勢進駐。日本軍團由連續四屆拉花冠軍馬場健太創立的「LATTE ART MANIA TOKYO」領軍，展現神級拉花技術；還有標榜不加糖卻自帶甘甜的「THE COFFEESHOP」，以及拿下愛樂壓冠軍的「Because Coffee Brewers」。最特別的是來自湘南的「cafe&gin mono」，將咖啡與150款精釀琴酒結合，帶來微醺的感官衝擊。

Because Coffee Brewers。圖／嘉義咖啡節提供
Because Coffee Brewers。圖／嘉義咖啡節提供

泰國代表包含2018世界虹吸大賽冠軍名店「NANA Coffee Roasters」，以及泰北高山產區的「Beanslooker Coffee」，讓民眾不出國就能喝到正宗泰國精品豆；韓國部分則有世界烘豆冠軍領軍的「Happy Beans」及跨國咖啡評鑑組織「Asian Coffee Union」，展現韓系咖啡的高水準實力；馬來西亞知名品牌「JWC Coffee Roastery」與帶有土地情懷的2家緬甸精品咖啡「What's Up Cafe YangonPing An Coffee」也將首次在嘉義亮相。

Nana Coffee Roasters。圖／嘉義咖啡節提供
Nana Coffee Roasters。圖／嘉義咖啡節提供

「+1Presso選物區」集結了桂桂子 KEIKO、餘生咖啡館、三宅一室、睦嶋咖啡等多家知名咖啡廳，提供從自家烘焙到創意特調的多元選擇。更導入國際級賽事規格，讓這場市集不僅是消費體驗，更是專業職人的交流殿堂。

圖／嘉義咖啡節提供
圖／嘉義咖啡節提供

【2026嘉義咖啡節】

活動日期： 5/1(五) - 5/3(日)

活動時間： 10:00 - 18:00

活動地點： 嘉義公園（嘉義市東區啟明路264號）

票價： 免費入場

圖／嘉義咖啡節提供
圖／嘉義咖啡節提供

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