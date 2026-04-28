《穿著Prada的惡魔2》上映驚喜！ 全台威秀「戴墨鏡+時尚布景合照」送獨家海報、夢幻周邊「高跟鞋鑰匙圈」快收藏
影迷尖叫！ 睽違20年的影壇經典續集《穿著Prada的惡魔2》將於4月29日全台盛大上映。為了迎接時尚教主米蘭達的強勢回歸，威秀影城不僅布置了一系列時尚電影拍照特色景點，更推出一系列讓人瘋狂的「高跟鞋鑰匙圈」與「典藏工藝海報」，在上映首日祭出超狂驚喜活動。
自4/29電影上映日起，威秀影城發起「時尚 Dress Code」挑戰！影迷只要符合以下條件「兩人同行觀影、雙人皆戴上墨鏡、與影城內電影視覺布置合照、憑當日電影票根2張與合照」，即可至指定活動影城臨櫃兌換 「獨家 A3 角色海報」2張（每人限兌換一次，數量有限，送完為止）。
威秀影城也祭出夢幻周邊，日前已推出預購售價459元的「高跟鞋鑰匙圈」套餐，預購電影票一張還加贈可隨心變換的「銀框/黑框」設計的「典藏工藝海報」！
想擁有療癒時尚配件小物，4/29起購買任一版本電影票，還能以259元加購「小份爆米花 + 毛球電影吊飾（隨機兩款）」；想體驗極致氛圍的影迷，5/2將在台北松仁、台中TIGER CITY、高雄大遠百威秀影城限定舉辦特別場，購票不僅含特製A3海報組（2 款），還有獨家從國外空運來台的周邊貼紙組。
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