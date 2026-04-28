比大創還便宜！ 39元平價百貨「達樂星」無預警全台收攤 最後一家「清倉優惠買1送1」快衝

銅板價小確幸沒了！ 39元均一價百貨「達樂星 Dollarstar」近期傳出震撼彈，官方無預警宣布將調整營運策略，全台門市已於4月初陸續歇業，目前僅剩最後一家門市進行清倉特賣熱門商品「買一送一」，消息一出，立刻引發搶購熱潮。

圖／取自Dollarstar 達樂星官網

主打比日系大創更親民的創意生活雜貨店「達樂星Dollarstar」，以多樣化的居家小物與挑戰大創的震撼價位，成為不少小資族的私藏愛店。於2024年底高調進軍台灣市場後，一連展開5間門市，沒想到近日品牌突然發出公告，表示因應未來發展規劃，將進行整體營運策略調整，全台門市即將步入歷史。

據了解，原先在桃園、中壢、基隆等地的分店已於4月初悄悄撤櫃，目前全台僅剩位於台北林森北路的「中山一店」做最後清倉。回饋粉絲祭出超狂「全店商品買一送一(限同價商品)」，包含美妝護理、文具、電子3C、熱門的進口零食、精選餅乾統統都有。

圖／取自Dollarstar 達樂星官網

清倉活動原本預計於4月底結束，最新宣布延長至5月10日。不過業者也特別提醒，由於買一送一活動反應熱烈，現場庫存每天都在快速減少，熱門品項賣完將「不再補貨」。後續的實際營業時間將視現場銷售狀況彈性調整，建議想去掃貨的民眾，儘早前往，以免撲空。

【Dollarstar達樂星 中山一店】

．地址：台北市中山區林森北路554號

．營業時間：10:00-22:30

．電話：02-2596-0931

．優惠內容：全店買一送一(同價位商品)延長至5/10止

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